С 1 июля в России повысятся коммунальные тарифы

В России с 1 июля повысятся коммунальные тарифы. По стране они увеличатся максимум на четыре процента, хотя в отдельных регионах этот рост будет более ощутимым.

Фото: Fotodom.ru

Так, жителям культурной столицы России, а также Якутии придется платить на шесть процентов больше. Чуть меньше, на 0,1%, повысятся тарифы в Башкирии и Кемеровской области. Замыкает тройку регионов с самым резким подорожанием Москва, Кировская и Новгородская области — 5,5%. Меньше всего прирост скажется на жителях Новосибирской области и Северной Осетии, их счета вырастут лишь на три процента.

В этом контексте стоит отметить, что с конца прошлого месяца изменилась форма платежного документа, она стала более информативной. Так, отдельно прописываются штрафы ТСЖ или управляющей компании, указывается, на какую сумму повысилась плата, а также размер долга. Кроме того, ресурсы, затраченные на содержание общего имущества, войдут в плату за содержание.

Напомним, что тарифы на коммунальные услуги регулярно повышаются уже шесть лет. Также ежегодно меняется тариф на жилищные услуги. Это происходит или с первого числа года, или с 1 июля, решение принимает УК или муниципалитет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФАС предложила сокращать льготы по оплате электроэнергии для населения с 2018 года. Идея в том, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование. Это главным образом коснется сельчан, у которых была тридцати процентная скидка, и горожан, чьи дома не газифицированы. Для жителей сел скидка должна опуститься на 10% за 10 лет.

Читайте также:

Снизить тарифы на ЖКХ можно, но не выгодно