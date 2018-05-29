Чтобы непогода не застала врасплох: 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности

Москвичам и жителям Московской области нужно быть завтра, 30 мая особенно осторожными. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности. Виной тому — предстоящий сильный западный и северо-западный ветер. Его порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду, а местами - 15-20 метров в секунду.

Фото: Fotodom.ru

Спасатели напоминают, что если человек оказался на улице в такую погоду, необходимо как можно скорее спрятаться в любом помещении. Ни в коем случае нельзя искать укрытия на остановках транспорта, около домов и деревьев, возле рекламных щитов.

Если во время ненастья вы оказались дома, необходимо плотно закрыть окна и форточки. Отключить газ и электричество, перекрыть воду. Помните, что во время таких катаклизмов пользоваться лифтом запрещено.

Если непогода застала вас врасплох и требуется срочная помощь, с мобильного телефона можно позвонить в главное управление МЧС по Московской области по номеру "101".

Как ранее писала "Правда.Ру", всего месяц назад, 21 и в ночь на 22 апреля в столице во время урагана пострадали 17 человек.

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