Чиновники Подмосковья намерены провести ревизию всех контейнерных площадок региона, чтобы определить их дефицит и техническое состояние перед переходом на раздельный сбор отходов.
Как пояснил на заседании регионального правительства министр экологии и природопользования региона Александр Коган, планируется до 1 сентября обследовать каждую контейнерную площадку, "указать какой дефицит, какие контейнеры должны быть заменены".
По его словам, такая работа должна быть проделана совместно с выбранными региональными операторами.
По его словам, предварительные исследования показывают, что в Московской области не хватает порядка 15% контейнеров.
Коган подчеркнул, что региональным операторам предстоит с 1 сентября начать готовить всю материальную базу, чтобы успеть к сроку с 1 января 2019 года обеспечить раздельный сбор мусора в Подмосковье.
Происходящее вокруг полигона "Ядрово" в Московской области так или иначе должно было привлечь внимание различных политических сил. И привлекло. Правда, выглядит это несколько странно.
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