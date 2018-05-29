Мексиканец показал "Шереметьево" голый канкан

Говорят, что путешествие — это маленькая жизнь, в которой можно отрешиться от проблем и почувствовать себя более свободным, вне оков привычных рамок. В последнем преуспел, даже с излишком, гражданин Мексики, который во время проведения досмотра в аэропорту Шереметьево внезапно обнажился и пустился в пляс.



Голые в метро. Долой стыд, да?)

На видеозаписи, которую опубликовал паблик быстрых новостей Mash социальной сети "ВКонтакте", в его движениях можно опознать канкан.

Движение души и тела иностранца прервали сотрудники правопорядка, принудившие его одеться и доставившие в полицию.

О том, что именно стало спусковым крючком, позволившим мужчине раскрепоститься до такой степени, пока информации нет.

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