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Российские фанаты обещали «расправиться» с английскими ЛГБТ-болельщиками на ЧМ-2018

Общество

Российские фанаты выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии. Как утверждает союз игроков и ЛГБТ-фанатов "Pride in football", на их адрес пришли письма от российских болельщиков, в которых говорится о расправе над представителями сексуальных меньшинств в случае их приезда на чемпионат мира по футболу.

Российские фанаты обещали «расправиться» с английскими ЛГБТ-болельщиками на ЧМ-2018. 387404.jpeg

"Российские фанаты заявили, что если найдут нас на турнире, то обязательно изобьют. Мы относимся к данным угрозам со всей серьёзностью, поэтому данный вопрос всё ещё остаётся открытым. Нам посоветовали не проявлять своих чувств на публике. Да, я бы мог снова закрыться и спрятаться от мира, но это не самый лучший выход. Мы лишь пытаемся доказать, что нетерпимость — это большая проблема общества. Пусть не беспокоятся, я не собираюсь засовывать язык им в горло или что-то подобное. Я лишь хочу насладиться большим футбольным праздником. Если это не будет угрожать нашей безопасности, мы поднимем радужные флаги на стадионах чтобы показать, что ЛГБТ-болельщики существуют. Мы, как и любые другие фанаты, надеемся быть равноправной частью футбольной культуры", — с таким заявлением выступил лидер союза "Pride In Football" Джо Уайта.

Напомним, что ранее Федерация болельщиков Англии выступила с официальным обращением к гомосексуалистам и трансгендерам с предупреждением, что представителям сексуальных меньшинств стоит быть готовыми к проявлениям нетерпимости со стороны российских болельщиков. Федерация также напомнила, что в России отсутствуют какие-либо законы, защищающие права ЛГБТ.

"К сожалению, вопрос прав ЛГБТ оказался для властей России табуированным, в отличие от 2014 года, когда в преддверии Олимпийских игр президент Владимир Путин заявил, что людям нетрадиционной сексуальной ориентации будут рады в Сочи", — отметили в Федерации болельщиков Англии.

Стоит отметить, что организаторы турнира заострили внимание на том, что сделает все необходимое, чтобы футбольный праздник прошел без происшествий, поэтому большое внимание будет уделено отсутствию проявления гомофобии и других форм дискриминации.

В Российском футбольном союзе же не раз отмечали, что информация подобного рода является ничем иным, кроме как пропагандой, периодически появляющейся в английской прессе. В реальности болельщикам из Англии и из любой другой страны опасаться на ЧМ-2018 нечего, отмечают в ведомстве.

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Темы ЛГБТ ЧМ-2018 футбол Англия Россия болельщики
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