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Футуролог Митио Каку: человек обретет бессмертие совсем скоро

Общество

Избавление от рака, передача мыслей с помощью телепатии,  отпуск на других планетах и многое другое станет реальностью уже в XXII веке. Таково мнение именитого физика и футуролога Митио Каку. Помимо науки он много лет занимается литературной деятельностью, является автором бестселлеров - "Физика невозможного", "Физика будущего" и "Будущее разума", в которых даны обоснованные прогнозы о том, что ждет нашу планету через тридцать и даже сто лет.

Футуролог Митио Каку: человек обретет бессмертие совсем скоро. 387423.jpeg
Фото: Fotodom.ru

На ПМЭФ-2018, который прошел на прошлой неделе, Каку рассказал обо всем, что ждет нас в недалеком будущем, и почву к чему готовят уже сегодня в научных лабораториях по всему миру.

Уже сегодня существует так называемая умная таблетка (чип с видеокамерой), которая, передавая изображение на большой экран, проводит обследование и позволяет обнаружить недуг на ранней стадии. Следующий шаг - наноботы (биосовместимые микрочастицы), способные переносить лекарства к источнику болезни или инструменты для вмешательства и удаления опасного образования. Наноботы смогут даже выявлять раковые клетки на стадии появления в организме и сразу уничтожать их.

Технология "жидкая биопсия" исследует кровь и прочие жидкости, выделяемые человеком на онкомаркеры. А чтобы сдать анализы, достаточно будет воспользоваться умным туалетом.

Как известно, у всего хорошего тоже есть темная сторона. С одной стороны, роботы - помощники людей во многих сферах, включая медицину, с другой, эволюционировав до сверхумных машин, они могут стать опасны для человека. Каку предлагает встраивать в робота чип-убийцу на такой случай, однако видит это лишь временной мерой, потому что робот однажды сможет справиться и с чипом. Футуролог оставляет решение этой проблемы новым поколениям. И добавляет, что вместо войны с роботами - предпочтительнее «слиться» с ними, сохранив человеческий разум и дополнив технологиями несовершенное тело.

Что касается интернета, Каку утверждает, что новые технологии изменят индустрию развлечений: кино сможет передавать чувства и эмоции.

Футуролог уверен, что и человеческое бессмертие не за горами.  

Полная оцифровка мозга позволит воссоздавать человека после смерти. Имея карту мозга и собрав информацию, оставленную человеком в социальных сетях и прочей его виртуальной деятельности,  компьютер сможет восстанавливать личность человека и имплантировать ее в робота. И с этим «восстановленным» человеком можно будет даже общаться.

Ученый считает, что «цифровую» душу можно будет отправить вместо себя в космос. Таким образом люди смогут путешествовать со скоростью света без ракет. 

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Доказано: Жизнь после смерти существует
Темы ПМЭФ наука ПМЭФ-2018 здоровье Митио Каку бессмертие
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