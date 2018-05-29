"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем

Заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев негативно охарактеризовал "выродившуюся" российскую оппозицию.

Муждабаев в интервью изданию "Апостроф"пояснил, что возлагать надежды на российскую оппозицию, возглавляемую Алексеем Навальным, не имеет смысла. По его словам, "это карманная бестолковая оппозиция. Навальный свою роль выполнил в российской истории. Это сейчас никто не признает, за поребриком будут в меня кидаться. Но пройдет пару лет - и все, что я говорю, станет ясно".

Главный идеолог противостояния крымских татар подчеркнул, что именно Навальный низвел российскую оппозицию со стотысячных маршей против войны с Украиной времен Бориса Немцова до тысячи человек, среди которых даже нет участников тех акций.

"Тысячу человек молодежи, которых он выводит на площади, тут же забирают, сажают - и на этом все прекрасное заканчивается. Есть же разница? Значит, что-то не так в этом королевстве", - отметил он.

Журналист также упрекнул российских оппозиционеров за соглашательство, напомнив, что "они очень жестко критикуют Медведева, но очень мягко критикуют Путина. Собчак просто управляют из Кремля как джойстиком. Навальный тоже управляется. Я в этом абсолютно уверен. Каким образом - я не знаю, но у меня ощущение есть".

Сейчас в России лидером оппозиции является Навальный - "абсолютный мизантроп, человек, не любящий людей в принципе, человек в себе, человек, не способный вступать ни в какие союзы и коалиции, человек, любующийся собой в зеркале все время. Он не может априори быть лидером никакой революции. Думать об этом вообще не имеет смысла"

Муждабаев добавил, что в России бесполезно ждать перемен, так как "Путин им все приносит - и моральное удовлетворение, и материальное. Русские разожрались, они нормально живут, до сих пор богаче украинцев, несмотря на все санкции".

На эту ситуацию может повлиять только Запад, считает Муждабаев. "Не нужно давать им чемпионаты мира ни по каким видам спорта, нужно их обкладывать со всех сторон и душить экономически. Это станет возможно, когда Запад поймет, что это нужно, иначе просто будет война, уже горячая, настоящая, что единственная альтернатива ей - это экономическое удушение, и когда он системно займется экономическим удушением России, без сантиментов", - подытожил он.

"Но это все в руках Запада. Захотят - за год задушат", - сделал вывод Муждабаев.