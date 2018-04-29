Кабмин официально признал планы по повышению пенсионного возраста

Правительство РФ впервые официально признало планы по повышению пенсионного возраста. О том, что может быть разработан такой законопроект сообщил премьер Дмитрий Медведев в интервью на телеканале "Россия".

Как заявил Медведев, обсуждение темы идет не первый год, такое категоричное заявление сделано впервые.

"Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал премьер.

Хотя до этого в правительстве говорили, что время для принятия такого решения еще не пришло. Возраст выхода на пенсию в России устанавливался в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет, сказал Медведев. Но ситуация изменилась и "это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения".

Продолжительность жизни россиян в 2017 году выросла до 72,6 года. Это рекордный показатель за всю историю измерений, согласно официальному сообщению Минздрава.

В других странах пенсионный возраст выше, это касается даже бывших советских республик. Эксперты считают преувеличенными страхи перед социальным недовольством. Вот и Белоруссия начала в прошлом году подобную пенсионную реформу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщили специалисты ВЭБ в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 г. г.

Авторы доклада сообщили, что "с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста".

Читайте также:

Медведев: Пенсионный возраст повышать рано или поздно придется

Пенсионный фонд выходит на борьбу с пенсионерами?

Можно готовиться? Медведев рассказал, что будет с повышением пенсионного возраста

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook