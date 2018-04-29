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Источник Правда.Ру

Кабмин официально признал планы по повышению пенсионного возраста

Общество

Правительство РФ впервые официально признало планы по повышению пенсионного возраста. О том, что может быть разработан такой законопроект сообщил премьер Дмитрий Медведев в интервью на телеканале "Россия".

Кабмин официально признал планы по повышению пенсионного возраста. Кабмин официально признал планы по повышению пенсионного возраст

Как заявил Медведев, обсуждение темы идет не первый год, такое категоричное заявление сделано впервые.

"Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал премьер.

Хотя до этого в правительстве говорили, что время для принятия такого решения еще не пришло. Возраст выхода на пенсию в России устанавливался в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет, сказал Медведев. Но ситуация изменилась и "это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения".

Продолжительность жизни россиян в 2017 году выросла до 72,6 года. Это рекордный показатель за всю историю измерений, согласно официальному сообщению Минздрава.

В других странах пенсионный возраст выше, это касается даже бывших советских республик. Эксперты считают преувеличенными страхи перед социальным недовольством. Вот и Белоруссия начала в прошлом году подобную пенсионную реформу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщили специалисты ВЭБ в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 г. г.

Авторы доклада сообщили, что "с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста".

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"Увеличение пенсионного возраста в России неизбежно"
Темы планы повышение пенсионный возраст
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