Совет Федерации предложил заключенным перерабатывать отходы

В Совете Федерации предложили задействовать заключенных для переработки твердых бытовых отходов, в частности пластикового мусора. Об этом прессе сообщил глава Временной комиссии Совфеда по вопросам совершенствования законодательства в сфере государственного и муниципального контроля Андрей Кутепов.
"У Минпромторга, например, есть программы для развития бизнеса. Может быть, какие-то из них будут полезны для предпринимателей, которые захотят организовать или расширить свои производства по переработке пластика или макулатуры на территории учреждений ФСИН", — отметил Андрей Кутепов.
Андрей Кутепов также рассказал, что в поездке Временной комиссии были выявлены регионы, которые успешно осуществляют переработку пластиковых бутылок и ПЭТ. Производства производства налажены в Омской, Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.
"При наличии национального проекта "Экология", а также с учётом потребности в дополнительной загрузке мощностей ФСИН в рамках концепции развития УИС необходимо рассмотреть совмещение целей этих двух направлений хотя бы в разрезе переработки отдельных видов отходов, в отношении которых можно наладить, во-первых, раздельный сбор, во-вторых, точечную переработку", — уверен парламентарий.
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