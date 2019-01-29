Пенсионерка хотела заработать денег на биткоинах и попалась мошенникам

Несколько мошенников похитили у пожилой жительницы поселка Игра в Удмуртии три миллиона рублей с обещанием перевести все деньги женщины в биткоины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Пенсионерка 58 лет решила заработать денег, заполнив анкету на одном из интернет-сайтов. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и представился сотрудником одной из брокерских компаний. Он предложил женщине увеличить ее доход путем перевода рубли в биткоины.
Сначала женщина перевела компании один миллион рублей, а затем получила сообщение, что ее доход увеличился в несколько раз, однако для вывода денег необходимо было перечислить еще один миллион рублей. Новый взнос женщина одолжила у своих знакомых. На этом мошенники не остановились, предлагая женщине внести еще больше денег. В итоге за несколько дней она перевела три миллиона, из которых один взяла в кредит.
По факту происшествия полиция возбудила дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Сейчас силовики устанавливают личности подозреваемых.
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