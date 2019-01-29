Возможность подслушивать через iPhone объяснили сбоем программы

Подслушивать и даже подглядывать за владельцами iPhone позволяла программная ошибка в FaceTime. Представители Apple устранили эту возможность после того, как о ней стало известно СМИ.
FaceTime при групповых звонках автоматически "снимал трубку" вызываемых абонентов без их ведома, позволяя звонящему слышать все, что происходит на другом конце линии. А если вызываемый пользователь случайно нажимал на любую из кнопок устройства, программа начинала транслировать видео с его фронтальной камеры.
После того, как информация об этом стала обсуждаться в социальных сетях и попала в СМИ Apple временно отключила функцию групповых звонков в FaceTime.
"Мы знаем об этой проблеме, и исправим ее в обновлении программного обеспечения на следующей неделе", — передает The Verge слова представителя компании.
До полного устранения сбоя издание рекомендует пользователям iPhone и Mabook отключить FaceTime на своих устройствах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о случаях взрывов iPhone, повлекших за собой тяжелые ожоги их владельцев.
Источник фото: "Правда.Ру"
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