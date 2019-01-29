Офисных работников могут оставить без медосмотра

Министерство труда и социальной защиты РФ призвало отменить медосмотры для офисных сотрудников. Данная информация была опубликована на официальном портале нормативных правовых актов.

Проект предполагает, что 50% времени работы за компьютером у сотрудников не связана с высоким риском получения производственных травм, а также профессиональных заболеваний. В связи с этим предлагается отменить один из подпунктов перечня вредных или опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные медосмотры. До 7 февраля будет идти официальное обсуждение предложений Министерства труда и социальной защиты. В случае их одобрения поправки вступят в силу уже в августе этого года.

На данный момент все офисные работники, которые проводят за компьютером более половины рабочего времени, должны минимум раз в два года проверяться у невролога и офтальмолога. По информации на лето 2018 года сообщалось, что россиянам могут дать дополнительный выходной на прохождение диспансеризации.

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