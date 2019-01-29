Зима в России продлится до конца марта

России не стоит расчитывать в этом году на раннюю весну. Об этом прессе рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, в последний месяц зимы и первый месяц весны погода будет крайне изменчива и преподнесет россиянам сюрпризы. Специалисты прогнозируют периоды с 15-20 градусными морозами, а также оттепели.
"В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова, — отметил Вильфанд. — Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут", — отметил Роман Вильфанд.
Специалист также отметил, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. Невероятное потепление никогда не поступало за такой короткий промежуток времени. На Урале и Дальнем Востоке, а также в Сибири в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода.
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