Власти требуют от "Скорой" реже госпитализировать пациентов?

Московские врачи скорой помощи получили неофициальное распоряжение о сокращении госпитализации пациентов. Об этом рассказал заведующий одной из подстанций скорой медицинской помощи, представитель профсоюза "Фельдшер.ру".

По данным источника, распоряжение о сокращении госпитализации было озвучено на совещаниях заведующих и региональных заместителей главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы им. А. С. Пучкова. По новым правилам, заместители должны каждый день докладывать об увеличении процента по каждому случаю на каждой подстанции.

Источник рассказал, что никаких оправданий руководство не принимает. Перед медицинскими работниками буквально поставили задачу сократить число госпитализированных пациентов каким угодно образом, главное, чтобы был необходимый результат.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что Росздравнадзор отменил приказ главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова "О тактике ведения больных и пострадавших на догоспитальном этапе". Росздравнадзор признал документ, по которому пациенту отказали в госпитализации, противоречащим законам РФ и Департамента здравоохранения города Москвы.

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