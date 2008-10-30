«Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном...» - писала газета «Гудок» 30 октября 1921 года

4:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Что обсуждалось в бемажных газетах начала века 30 октября в разные годы, - перелистываем пожелтевшие страницы вместе с вами...

Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«Новости дня», 30 октября (17 октября) 1902 года.

«Тенор русской оперы г. Южин застраховал в обществе "Урбэн" за 25 тыс. руб. ... свой голос. Общество обязалось уплатить ему премию при первых признаках болезни, мешающих исполнять ему первые партии его репертуара.

Среди русских артистов это, кажется, первый пример такой страховки. На Западе он широко практикуется».

«Русское Слово», 30 октября (17 октября) 1906 года. Правительственное сообщение.

«Высочайшим указом Сенату от 14-го октября 1906 года понижены платежи как нынешних, так и будущих заемщиков крестьянского поземельного банка, а равно и платежи за земли казенные, предназначенные к продаже крестьянам на тех же основаниях, которые определены для продажи земель крестьянским банком».

«Голос Москвы», 30 октября (17 октября) 1908 года.

«16-го октября в час ночи на московской окружной жел. дор., со станции Угрешская, товарный поезд №95 , в составе 24 груженных вагонов, шел с 3-го запасного пути на главный путь. По вине начальника станции Чагина, не сделавшего распоряжения стрелочнику кр. Осколкову о переводе стрелки, поезд не свернул на главный путь, пошел прямо и врезался в упор. На него со страшной силой стали налетать, разбиваясь в щепы, вагоны. Образовалась груда разбитых вагонов и груза. Разбито вдребезги 4 груженных вагона и 2 цистерны и сильно повреждены 5 вагонов Машинист К.К.Янушкевич и его помощник И.Федоров выброшены с паровоза и получили ушибы; ранены кондукторы О.Затилов, Д.Кузьмин, О.Смирнов. Главный кондуктор Гр.Кл. Серенько найден убитым на тормозной площадке.

Старший машинист объясняет происшедшее темнотой, благодаря которой он не мог видеть принятого поездом направления и упора».

«Гудок», 30 октября 1921 года. На показ.

«Младший продинспектор Чаройской волости (Витебская губ.) был уличен в том, что брал взятки медом и зерном. Граждане повесили ему на шею лукошко с медом и в таком виде водили его по всей волости за груженной хлебом подводой».

«Правда», 30 октября 1931 года. Огромные успехи на полярных зверобойных промыслах.

«Ленинград, 29 октября. (Роста). В Ленинград возвратился из Мурманска заведующий зверобойными промыслами Ленпушнины тов. Зелинский. Тов. Зелинский отмечает огромный успех зверобойного промысла Ленпушнины. Зверобойные суда прошли свыше 10 тыс. миль в Северном полярном море, обошли весь архипелаг Земли Франца Иосифа, поднимаясь до 82 градуса северной широты.

Одних моржей добыто 840 штук, причем с отдельных моржей удалось снимать до одной тонны сала. Убито 280 белых медведей. На одной из льдин охотники-зверобои убили 30 медведей...»

«Вечерняя Москва», 30 октября 1931 года. В несколько раз.

«Мы сообщали, что фабрика #4 треста "Мосширпотреба" приступила к изготовлению роговых расчесок, гребней и пуговиц из конского копыта. Но копыта фабрика использовала только на 15 проц. (берется один верхний слой). Остальное пропадало. Теперь закончены лабораторные опыты по изготовлению роговых пластин из мякоти копыта, путем прессования стружки. Тем самым сырьевая база для производства роговых изделий увеличивается в несколько раз...»

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов « Газетные старости », « Русский журнал », «Старые газеты», архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.