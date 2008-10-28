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«Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской "экономической помощи"...» - писала газета «Известия» 28 октяб

4:51
Общество

На что обращали внимание бумажные газеты начала прошлого века 28 октября? Листаем из пыльные страницы...

«Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской "экономической помощи"...» - писала газета «Известия» 28 октяб
Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«Новости Дня», 28 октября (15 октября) 1901 года. Городские происшествия.

«Третьего дня, в оптовом складе Смирнов, за Москвою-рекой, по оплошности рабочего Зайцева, не притворившего плотно кран цистерны, утекло 7000 ведер спирта, оплаченного акцизом на сумму до 85 000 руб.»

«Московский Листок», 28 октября (15 октября) 1901 года. За рубежом.

«Один французский булочник, нуждаясь в деньгах, продал имевшийся у него билет займа города Парижа с выигрышами. Через несколько дней при розыгрыше новый хозяин билета выиграл на него 200 000 франков. Булочник с отчаяния застрелился».

«Раннее утро», 28 октября (15 октября) 1908 года. Наши нищие.

«На Садовой ул. к г-же Венской подошел оборванец-нищий и стал настойчиво требовать милостыни, а когда ему в этом было отказано, то хулиган бросил вслед г-же Венской какое-то ругательство, плюнул себе в руку, догнал г-жу Венскую и всю эту гадость растер у нее на спине и убежал.
В настоящее время г. градоначальником на бульварах, где особенно сильно процветает хулиганство, усилены наряды полиции».

«Последние Новости», Париж, 28 октября 1921 года. Слухи.

«Вчера в иностранной печати опять появились различные сообщения о политическом кризисе в Москве. Слухи эти по обыкновению весьма противоречивы. Гелсингфорский корреспондент "Таймс" напр. сообщает, будто Совнарком решил предложить меньшевикам несколько комиссарских портфелей, С этой целью все арестованные меньшевики будто бы освобождены из заключения, а Мартов спешно вызван из Берлина в Москву...
Напротив "Эксченч Телеграф" сообщает из Копенгагена, будто против Ленина ведется снова энергичная кампания левыми коммунистами, желающими посадить на его место комиссара здравоохранения Семашко.
То же агентство передает и другой слух, будто Совнарком намерен вручить власть триумвирату в составе Семашко, Бухарина и Ленина».

Отделы художественной вышивки полнились изделиями новых рисунков. Более 300 образцов вышивки выполнено ленинградскими, тихвинскими и мгинскими мастерицами».

«Правда», 28 октября 1942 года. От Советского Информбюро.

«Немецко-фашистские мерзавцы угнали всех взрослых жителей и подростков деревни Горки, Орловской области на каторжные работы в Германию. В деревне остались лишь одни малолетние дети. Гитлеровские изверги совершили еще более чудовищное преступление - они схватили детей и утопили их колодцах. Несколько дней спустя группа разведчиков-партизан извлекла из колодцев 27 детских трупов».

«Известия», 28 октября 1952 года. Американский корреспондент о "помощи" США западноевропейским странам.

«Нью-Йорк, 27 октября. (ТАСС). Женевский корреспондент газеты "Нью-Йорк таймс" Гофман пишет, что западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской "экономической помощи", так как "этим правительствам чертовски надоело чувствовать себя зависимыми от США, оправдывать перед своими народами различные действия, которые влечет за собой оказание этой помощи, и переживать неприятное для них обсуждение в парламенте, во время которого все их дела и промахи выставляют напоказ".
Корреспондент указывает, что экономическое положение западноевропейских стран заставляет европейцев все больше желать прекращения экономической помощи и по другим причинам, в частности потому, что прекращение помощи может привести к сокращению громадного американского аппарата в Европе».

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов «Газетные старости», «Русский журнал», «Старые газеты», архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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