«Заработанные на субботнике деньги комсомольцы отчислили на постройку самолета "Комсомолец ГМЗ"...» - писала газета «Правда» 27 октября 1931 го

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Что было главными событиями 27 октября в разные годы в начале прошлого века? Листаем пыльные архивы бумажных газет

Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«Новости Дня», 27 октября (14 октября) 1901 года. Петербург. По телефону 13-го октября.

«Старшинами одного клуба признано неудобным присутствие женщин в карточных комнатах до позднего часа, и в ближайшее заседание вносится на обсуждение вопрос о воспрещении дамам играть в карты и присутствовать вообще в карточных комнатах позже 12 ч. ночи».

«Русское Слово», 27 октября (14 октября) 1906 года. В Польше.

«Варшава, 13,Х. "Истинно-русские люди" отправили П.А. Столыпину мемориал, в котором требуют учреждения для поляков такой же черты оседлости, какая существует для евреев. Эта черта должна предохранить коренную Россию от нашествия поляков. Мемориал составлен под впечатлением фельетонов А.А.Столыпина, брата премьера, в "Новом времени"».

«Русское Слово», 27 октября (14 октября) 1908 года. Юбилей Художественного театра. Юбиляры и триумфаторы.

«Такого торжества, которое приготовлено сегодня для Художественного театра, не было никогда ни у одного театра в России.

Вряд ли выпадало такое помпезное чествование и на долю отдельных артистов, литераторов, художников, общественных деятелей.

Если мы захотим найти праздники столь же грандиозные, как этот, то нам придется брать из области уже прямо религиозной, не могущей идти ни в какое сравнение по значительности явлений: нам придется упоминать о пушкинских торжествах».

«Русское Слово», 27 октября (14 октября) 1908 года. Московские вести. Освящение старообрядческого храма.

«В воскресенье состоялось торжественное освящение нового старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке, в Ушаковском пер.

Торжество привлекло массу старообрядцев-окружников. Освящение совершал соборный архиепископ Иоанн.

Перед освящением был совершен торжественный крестный ход.

Храм построен на земле, пожертвованной П.П. Рябушинским и стоящей около 150 000 р.

Сама постройка обошлась около 60 000 руб. и произведена на средства П.П. Рябушинского, Н.И. Сушкина, С.Е. Трындина и др. старообрядцев. Храм – красивой архитектуры – рассчитан на 300 человек.

В его трехъярусном широком иконостасе будут размещены чрезвычайно редкие ценные иконы ХVI и ХVII веков из собрания П.П. Рябушинского».

«Правда», 27 октября 1931 года. Выпущено 1000 швейных машин сверх плана.

«Подольск, 26 октября. (Роста). К ХIV годовщине Октября комсомольцы механического завода обязались выпустить сверх плана 100 швейных машин экспортного образца. В течение двух субботников это обязательство комсомольцами выполнено. Заработанные на субботнике деньги комсомольцы отчислили на постройку самолета "Комсомолец ГМЗ"».

«Правда», 27 октября 1961 года. Речь товарища А.Н. Шелепина (Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР).

«Товарищи! Мы рады сегодня доложить съезду, что в органах государственной безопасности полностью ликвидированы извращения в работе и нарушения социалистической законности. Решительными мерами ЦК КПСС и Советское правительство с этим покончено и покончено навсегда. (Продолжительные аплодисменты)...

Никто сейчас не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе, как по приговору суда. В нашей стране не на словах, а на деле строжайшим образом обеспечивается неприкосновенность личности в соответствии с Конституцией СССР. (Продолжительные аплодисменты)...»

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов « Газетные старости », « Русский журнал », архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.