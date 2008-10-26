«Бывшие алкоголики расскажут, как они бросили пить...» - писала газета «Вечерняя Москва» 26 октября 1931 года

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Что писали бумажные газеты в начале прошлого века? Какие темы поднимали в этот день. Листаем вместе...

Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«Новое время», 26 октября (13 октября) 1906 года.

«Великая княгиня Елизавета Федоровна предполагает создать в Лондоне постоянный русский кустарный базар всех земских губерний и вообще всех тех губерний, где обращено внимание на развитие кустарных промыслов. Английский король, сочувствуя начинаниям великой княгини, предоставил в ее распоряжение один из старых английских дворцов».

«Русское Слово», 26 октября (13 октября) 1906 года.

«Трентон, штат Нью-Джерси, 12(25), Х. Образовалось общество с капиталом в шесть миллионов долларов для прорытия тоннеля под Беринговом проливом и для сооружения железной дороги, которая соединит Аляску с Сибирью».

«Столичная Молва», 26 октября (13 октября) 1908 года. Из юбилейных курьезов.

«К юбилею гр. Л.Н. Толстого одна табачная фирма решила в знак уважения к великому писателю, подарить ему произведения свой фирмы. В Ясной Поляне получено письмо, что посылаем–де папиросы нашей фабрики самые лучшие, какие только могли найти. Чем богаты, тем и рады. При письме - большой ящик с замком и там несколько десятков коробок папирос. Л.Н. решил отправить подарок обратно, но, чтобы не обижать фирму, написал ей, что не может принять подарка потому, что является принципиальным врагом курения, но благодарит за подарок и оставляет ящик, где будет хранить бумаги. А Софья Андреевна оставила одну коробку с папиросами для передачи в московский музей».

«Правда», 26 октября 1931 года. «Требуется сверхчеловек».

«Париж, 24 октября. (ТАСС). Реакционная газета "Эко де Пари" считает, что "американское общественное мнение в значительной мере настроено против Франции. Чтобы вывести Америку из политики, враждебной интересам французов, нужно, чтобы в Белом доме сидел сверхчеловек, и к тому же такой, которого можно было бы убедить. Сомнительно, чтобы Гувер был сверхчеловеком и его можно было убедить"».

«Вечерняя Москва», 26 октября 1931 года. Победа над алкоголем.

«Эту победу накануне ХIV годовщины Октября отмечают тысячи бывших алкоголиков, излечившихся при содействии общества борьбы с алкоголизмом. 5 ноября будет устроен общемосковский вечер бывших алкоголиков. Бывшие алкоголики расскажут, как они бросили пить...»

«Вечерний Ленинград», 26 октября 1951 года. В магазинах города.

«В отделе культтоваров универмага "Пассаж" поступили в продажу различные принадлежности для цветной фотографии, театральные бинокли.

Отделы художественной вышивки полнились изделиями новых рисунков. Более 300 образцов вышивки выполнено ленинградскими, тихвинскими и мгинскими мастерицами».

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов « Газетные старости », « Русский журнал », «Старые газеты», архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Уточнения

26 октября — 299-й день года (300-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 66 дней.

