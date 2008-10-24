В Соединенных Штатах закрылись 2742 банка, т.е. свыше 10 процентов общего количества банков... — писала газета Правда 24 октября 1931 года

"Московские ведомости", 24 октября (11 октября) 1901 года. За рубежом.

"Рим, 23 (10) октября. Государственный комиссар нашел в управлении города Неаполя чрезвычайный непорядок; бездарные чиновники определены на службу по протекции; при раздаче общественных работ давались взятки; две газеты получали по сто тысяч долларов…"

"Новости Дня", 24 октября (11 октября) 1902 года.

"С отменной аккуратностью и последовательностью московская городская управа опять наложила штраф на московское газовое общество за слабое горение газовых фонарей в течение прошлого месяца в районах Кремля Пречистенки, Садовой улицы, бульваров и пр. Этот штраф налагается на общество в течение каждого месяца и вот уже много лет и все за плохой газ в одних и тех же районах столицы, охватывающих чуть ли не пол-Москвы".

"Русское Слово", 24 октября (11 октября) 1907 года. Изобретатель.

"Вчера в городскую управу от жителя г. Лубен И. Н. Жаковского поступило очень оригинальное предложение, которым изобретатель мечтает облагодетельствовать всю столицу.

Проект сводится к искусственному согреванию воды в Москве реке для того, чтобы полученной теплотой освещать город, двигать трамваи, фабричные предприятия, изменить климат московского района, заставить действовать пароходство круглый год. Не хватает в проекте лишь одного — возможности обывателям беспрерывного получения из Москвы реки свежей ухи".

"Правда", 24 октября 1931 года. Кризис свалил 2742 банка.

"Нью-Йорк, 22 октября. (ТАСС). За сентябрь с. г. в САСШ закрылось 298 банков, располагавших вкладами на сумму 271 млн. долларов, что является рекордным за время с декабря прошлого года…

С начала экономического кризиса, т. е. с октября 1928 г. и до конца 1931 г. в Соединенных Штатах закрылись 2742 банка, т. е. свыше 10 процентов общего количества банков. Общая сумма вкладов, находившихся в лопнувших в течение двух последних лет кредитных учреждениях, составляет 1 842 млн. долларов".

"Правда", 24 октября 1962 года. Заявление советского правительства.

"Империалистические круги США пытаются диктовать Кубе, какую политику она должна проводить, какие порядки следует устанавливать у себя дома, какое оружие она должна иметь для своей обороны. Но кто дал право Соединенным Штатам брать на себя роль вершителя судеб других стран и народов?…

Правительство США присваивает себе право требовать, чтобы государства отчитывались перед ним, как они организуют свою оборону, докладывал, что везут на своих судах в открытом море.

Советское правительство решительно отвергает подобные притязания. Наглые действия американского империализма могут привести к катастрофическим последствиям для всего человечества, чего не желает ни один народ, в том числе и народ США…"

