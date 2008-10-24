Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очищение прошло успешно? 5 роковых ошибок, которые сведут на нет все усилия косметолога
Раскопки, от которых холодеет кровь: что нашли в Хорватии
5 причин, почему тренировки ног не дают результата — и как всё исправить
Пушистость, прощай — секреты ухода за короткими вьющимися волосами для идеальной прически
Красиво, удобно, навсегда: формула выбора идеальной кровати, о которой знают немногие
Ждать ли чуда? Турецкая лира установила новый антирекорд
Скрытая угроза диабета: почему боли внизу живота могут быть первым сигналом рака
Когда философия встречает реальность: Mazda решила, что экран важнее идеалов
Пахнет праздником и Востоком: блюдо, которое согреет в самый холодный вечер

В Соединенных Штатах закрылись 2742 банка, т.е. свыше 10 процентов общего количества банков... — писала газета Правда 24 октября 1931 года

Общество

"Московские ведомости", 24 октября (11 октября) 1901 года. За рубежом.

Газетные архивы 24 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 24 октября

"Рим, 23 (10) октября. Государственный комиссар нашел в управлении города Неаполя чрезвычайный непорядок; бездарные чиновники определены на службу по протекции; при раздаче общественных работ давались взятки; две газеты получали по сто тысяч долларов…"

"Новости Дня", 24 октября (11 октября) 1902 года.

"С отменной аккуратностью и последовательностью московская городская управа опять наложила штраф на московское газовое общество за слабое горение газовых фонарей в течение прошлого месяца в районах Кремля Пречистенки, Садовой улицы, бульваров и пр. Этот штраф налагается на общество в течение каждого месяца и вот уже много лет и все за плохой газ в одних и тех же районах столицы, охватывающих чуть ли не пол-Москвы".

"Русское Слово", 24 октября (11 октября) 1907 года. Изобретатель.

"Вчера в городскую управу от жителя г. Лубен И. Н. Жаковского поступило очень оригинальное предложение, которым изобретатель мечтает облагодетельствовать всю столицу.

Проект сводится к искусственному согреванию воды в Москве реке для того, чтобы полученной теплотой освещать город, двигать трамваи, фабричные предприятия, изменить климат московского района, заставить действовать пароходство круглый год. Не хватает в проекте лишь одного — возможности обывателям беспрерывного получения из Москвы реки свежей ухи".

"Правда", 24 октября 1931 года. Кризис свалил 2742 банка.

"Нью-Йорк, 22 октября. (ТАСС). За сентябрь с. г. в САСШ закрылось 298 банков, располагавших вкладами на сумму 271 млн. долларов, что является рекордным за время с декабря прошлого года…

С начала экономического кризиса, т. е. с октября 1928 г. и до конца 1931 г. в Соединенных Штатах закрылись 2742 банка, т. е. свыше 10 процентов общего количества банков. Общая сумма вкладов, находившихся в лопнувших в течение двух последних лет кредитных учреждениях, составляет 1 842 млн. долларов".

"Правда", 24 октября 1962 года. Заявление советского правительства.

"Империалистические круги США пытаются диктовать Кубе, какую политику она должна проводить, какие порядки следует устанавливать у себя дома, какое оружие она должна иметь для своей обороны. Но кто дал право Соединенным Штатам брать на себя роль вершителя судеб других стран и народов?…

Правительство США присваивает себе право требовать, чтобы государства отчитывались перед ним, как они организуют свою оборону, докладывал, что везут на своих судах в открытом море.

Советское правительство решительно отвергает подобные притязания. Наглые действия американского империализма могут привести к катастрофическим последствиям для всего человечества, чего не желает ни один народ, в том числе и народ США…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Пушистость, прощай — секреты ухода за короткими вьющимися волосами для идеальной прически
Красиво, удобно, навсегда: формула выбора идеальной кровати, о которой знают немногие
Ждать ли чуда? Турецкая лира установила новый антирекорд
Скрытая угроза диабета: почему боли внизу живота могут быть первым сигналом рака
Когда философия встречает реальность: Mazda решила, что экран важнее идеалов
Пахнет праздником и Востоком: блюдо, которое согреет в самый холодный вечер
Аромат, от которого кружится не только голова: тайная сила черёмухи возле дома
Не самая молодая: почему больной раком Бьянке Балти отказали в участии в показе Victoria's Secret
В Соединенных Штатах закрылись 2742 банка, т.е. свыше 10 процентов общего количества банков... — писала газета Правда 24 октября 1931 года
Новый туристический проект изменит карту отдыха в России — вот что станет с Кавказом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.