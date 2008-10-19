«До настоящего времени клопов истребляют в порядке "любительской охоты"...» - писала газета «Вечерняя Москва» 20 октября 1931 года

4:16 Your browser does not support the audio element. Общество

О чём писали газеты в разные годы 20 октября? Вспоминаем историю и интересные факты.

Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

"Московские Ведомости", 20 октября (7 октября) 1901 года. Нападение крестьян на железнодорожный буфет

"Ст. Комаричи Московско-брянской железной дороги. Нам пишут, что на днях местные поселяне толпой явились в помещение буфета и требовали настоятельно дать им водки. Когда же им в этом было отказано, то они побили стекла, а прислуге нанесли побои. Виновные привлечены жандармской полицией к ответственности".

"Беднота", 20 октября 1922 года. Премия за борьбу со злоупотреблениями

"Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции вошел в Совет Труда и Обороны с проектом о премировании сотрудников рабоче-крестьянской инспекции за обнаружение злоупотреблений, связанных с денежными растратами и хищениями государственного имущества. Источником для выдачи премий должен служить фонд, составляемый из 5-процентных отчислений от отобранных в начет и взысканных сумм, из 10-процентной рыночной стоимости обнаруженного государственного имущества и из 10-процентных отчислений от сумм, сберегаемых для казны в связи с открытием всякого рода неправильностей и злоупотреблений".

"Вечерняя Москва", 20 октября 1931 года. Поход на клопов

"До настоящего времени клопов истребляют в порядке "любительской охоты". Я клопов вывел, а сосед не хочет или не умеет. И клопы переползают от соседа ко мне. Особенно трудно вывести клопов в общежитии.

Горздрав внес в президиум Моссовета проект специального постановления. Все общежития очищаются от клопов в обязательном порядке и одновременно. При каждом общежитии должны быть специальные ванны для дезинфекции табуреток, шкафчиков, сундучков и прочих "хранилищ" клопов".

"Правда", 20 октября 1942 года. Героиня советского народа

"Брянский фронт, 19 октября (Спец. корр. ТАСС). Из глубокого немецкого тыла пришло известие о геройской смерти партизанки Лидии Алексеевны Панковой. Она была разведчицей в партизанском отряде. Гитлеровцы схватили Панкову, когда она выполняла боевое задание.

Ее привезли в немецкую комендатуру и подвергли жестоким пыткам. Допрос длился несколько часов, но не дал никаких результатов. Гитлеровцы зверски истязали отважную партизанку, пытаясь получить от ее хоть какие-нибудь сведения.

Не добившись признания, гитлеровцы связали Панкову по рукам и ногам и бросили ее в костер. Лилия Панкова погибла, как верная дочь советского народа".

"Правда", 20 октября 1962 года. Стыдно выпускать брак

"Мы, работники проектных организаций — инженеры-проектировщики и чертежники — испытываем острую нужду в доброкачественных чертежных карандашах, резинках, кнопках и т. д. И надо прямо сказать, что все эти принадлежности очень низкого качества.

Хорошая кнопка может прослужить долгие годы, а те, что выпускаются в последнее время, и недели не протянут. Резинка, которой нам приходится пользоваться, дерет бумагу, оставляя на ней царапины и следы карандаша. Пластмассовые угольники, которые изготовляют артель "Герой труда" (г.Тбилиси), Одесская фабрика чертежных принадлежностей, — это образцы грубого вкуса и безразличного отношения к тем, кто должен ими пользоваться.

Графиты карандашей хрупки, ломки. Особенно это относится к цветным карандашам фабрики "Сакко и Ванцетти"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.