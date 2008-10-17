Если о чем эта полемика может свидетельствовать, то прежде всего о нашей глубокой некультурности... — писала газета Русское Слово 18 октября 1907 года

"Русское Слово", 18 октября (5 октября) 1907 года. Образец некультурности.

"Вокруг последнего письма Л. Н. Толстого разыгралась довольно некрасивая полемика. Если о чем эта полемика может свидетельствовать, то прежде всего о нашей глубокой некультурности.

Лишь полным отсутствием культурности можно объяснить ту беззаботность, с какой литераторы, обсуждавшие письмо Толстого, залезли с грязными сапогами в душу и интимную жизнь величайшего художника и принялись производить там раскопки. Никому не придет в голову протестовать против самой резкой критики Толстого, как художника и мыслителя. Это право каждого читателя и каждого журналиста. Но предлагать русскому обществу выкупить у гр. С. А.Толстой "Ясную Поляну", как это сделала газета "Сегодня", или изобразить Толстого пожирающим ананасы и пьющим вино, да еще снабдить ананасы и вино надписями: "Имущество жены", — в этом ничего, кроме бесшабашной некультурности и невоспитанности, нет".

"Брачная газета", 18 октября (5 октября) 1908 года. Объявление.

"Я русский, православный, потомственный дворянин, мне 40 лет, блондин, среднего роста, не красавец, но как говорят, и не урод, мягкого, уживчивого характера, жажду семейной счастливой жизни, экономен и расчетлив, не пью, не курю, карты презираю и имейте в виду, страстный любитель музыки, из интеллигентных барышень (без прошлого конечно) русская, православная, молодая, миловидная собой, энергичная и любящая хозяйство, не боится Сибирской тайги и поможет мне поставить золотое дело. Нужны наличными 50 тыс. руб. или около, из коих 10 тыс. предстоящей зимой на детальную разведку, остальные же с весны 1909 г. на драгу для добычи золота. Необходимо личное наше постоянное присутствие при работах, которые поведем исподволь-осторожно, тогда только можем ожидать успеха, вероятность которого гарантирую документами, трудные же условия таежной жизни постараюсь по возможности облегчить.

Согласие надеюсь получить возможно скорее и серьезное, а не пустое любопытство — трату времени; анонимам не отвечу; писать прошу подробнее, ничем не стесняясь, даже личным свиданием и не сомневаясь в полнейшем секрете и в честных моих намерениях без всякого шантажа в г. Екатеринослав в почтовую контору, до востребования, предъявителю паспортной книжки за №1110, выжданной в С.-Петербурге 8 Авг. 1908 г. Ротмистру в запасе А. А.Б-ву".

"Биржевые ведомости", 18 октября (5 октября) 1908 года. Смерть от страха.

"Сегодня, ночью, с целью поимки арестантов, бежавших из военной тюрьмы в Петербурге, был произведен чинами сыскной полиции обход всех притонов и гостиниц.

В д.№2, по Грязной улице, в третьеразрядной, посещаемой исключительно проститутками, гостинице чины полиции застали с женщиной морского офицера А. Н.К.

Офицер так испугался появления агентов сыскной полиции, что почувствовал себя дурно и умер в номере от разрыва сердца. Тело его отправлено в покойницкую Императорской военно-медицинской академии".

"Гудок", 18 октября 1921 года. Дети пролетариев.

"Десятый детский дом при ст. Златоуст тоже решил помочь голодающим.

Дети сами созвали 7-го октября общее собрание и на нем постановили отчислить в пользу поволжан месячный паек приварочной муки (30 ф.), однодневный паек масла, молока и сахара. Из всех отчисленных продуктов изготовлены сухари, которые и сданы для отправки в голодные области.

Детьми на собрании выработана и принята резолюция, которая заканчивается словами: "Жертвуем вам, голодающие братья, и всегда придем на помощь сынам революции"".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 18 октября 1931 года. Китайцы продают русских беглецов чекистам.

"Харбин. — Продажа китайцами русских беглецов чекистам не прекращается. Это создало специальное занятие для многих китайцев, получающих по 60 долларов "с головы". Чекисты ищут не только видных эмигрантов, но также и колхозников, бежавших через границу во время ударных кампаний комсомольцев.

Теперь граница тщательно охраняется и побеги из колхозов в Манчжурию неосуществимы. Те, кто пробирается через границу, арестовываются и затем китайские власти продают его чекистам.

Сдача жертв происходит в Тахейхо, лежащем на китайском берегу Амура, — против Благовещенска. Несчастных часто расстреливают еще посреди реки, и трупы их выбрасывают в воду".

