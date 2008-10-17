Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки

Если о чем эта полемика может свидетельствовать, то прежде всего о нашей глубокой некультурности... — писала газета Русское Слово 18 октября 1907 года

5:34
Общество

"Русское Слово", 18 октября (5 октября) 1907 года. Образец некультурности.

Газетные архивы 18 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 18 октября

"Вокруг последнего письма Л. Н. Толстого разыгралась довольно некрасивая полемика. Если о чем эта полемика может свидетельствовать, то прежде всего о нашей глубокой некультурности.

Лишь полным отсутствием культурности можно объяснить ту беззаботность, с какой литераторы, обсуждавшие письмо Толстого, залезли с грязными сапогами в душу и интимную жизнь величайшего художника и принялись производить там раскопки. Никому не придет в голову протестовать против самой резкой критики Толстого, как художника и мыслителя. Это право каждого читателя и каждого журналиста. Но предлагать русскому обществу выкупить у гр. С. А.Толстой "Ясную Поляну", как это сделала газета "Сегодня", или изобразить Толстого пожирающим ананасы и пьющим вино, да еще снабдить ананасы и вино надписями: "Имущество жены", — в этом ничего, кроме бесшабашной некультурности и невоспитанности, нет".

"Брачная газета", 18 октября (5 октября) 1908 года. Объявление.

"Я русский, православный, потомственный дворянин, мне 40 лет, блондин, среднего роста, не красавец, но как говорят, и не урод, мягкого, уживчивого характера, жажду семейной счастливой жизни, экономен и расчетлив, не пью, не курю, карты презираю и имейте в виду, страстный любитель музыки, из интеллигентных барышень (без прошлого конечно) русская, православная, молодая, миловидная собой, энергичная и любящая хозяйство, не боится Сибирской тайги и поможет мне поставить золотое дело. Нужны наличными 50 тыс. руб. или около, из коих 10 тыс. предстоящей зимой на детальную разведку, остальные же с весны 1909 г. на драгу для добычи золота. Необходимо личное наше постоянное присутствие при работах, которые поведем исподволь-осторожно, тогда только можем ожидать успеха, вероятность которого гарантирую документами, трудные же условия таежной жизни постараюсь по возможности облегчить.

Согласие надеюсь получить возможно скорее и серьезное, а не пустое любопытство — трату времени; анонимам не отвечу; писать прошу подробнее, ничем не стесняясь, даже личным свиданием и не сомневаясь в полнейшем секрете и в честных моих намерениях без всякого шантажа в г. Екатеринослав в почтовую контору, до востребования, предъявителю паспортной книжки за №1110, выжданной в С.-Петербурге 8 Авг. 1908 г. Ротмистру в запасе А. А.Б-ву".

"Биржевые ведомости", 18 октября (5 октября) 1908 года. Смерть от страха.

"Сегодня, ночью, с целью поимки арестантов, бежавших из военной тюрьмы в Петербурге, был произведен чинами сыскной полиции обход всех притонов и гостиниц.

В д.№2, по Грязной улице, в третьеразрядной, посещаемой исключительно проститутками, гостинице чины полиции застали с женщиной морского офицера А. Н.К.

Офицер так испугался появления агентов сыскной полиции, что почувствовал себя дурно и умер в номере от разрыва сердца. Тело его отправлено в покойницкую Императорской военно-медицинской академии".

"Гудок", 18 октября 1921 года. Дети пролетариев.

"Десятый детский дом при ст. Златоуст тоже решил помочь голодающим.
Дети сами созвали 7-го октября общее собрание и на нем постановили отчислить в пользу поволжан месячный паек приварочной муки (30 ф.), однодневный паек масла, молока и сахара. Из всех отчисленных продуктов изготовлены сухари, которые и сданы для отправки в голодные области.

Детьми на собрании выработана и принята резолюция, которая заканчивается словами: "Жертвуем вам, голодающие братья, и всегда придем на помощь сынам революции"".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 18 октября 1931 года. Китайцы продают русских беглецов чекистам.

"Харбин. — Продажа китайцами русских беглецов чекистам не прекращается. Это создало специальное занятие для многих китайцев, получающих по 60 долларов "с головы". Чекисты ищут не только видных эмигрантов, но также и колхозников, бежавших через границу во время ударных кампаний комсомольцев.

Теперь граница тщательно охраняется и побеги из колхозов в Манчжурию неосуществимы. Те, кто пробирается через границу, арестовываются и затем китайские власти продают его чекистам.

Сдача жертв происходит в Тахейхо, лежащем на китайском берегу Амура, — против Благовещенска. Несчастных часто расстреливают еще посреди реки, и трупы их выбрасывают в воду".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки
Амаль Клуни обновила имидж: как стрижка на 20 см изменила её образ этой осенью
18 октября: Аляска приспускает флаги, день рождения Бывалого, Труса и Балбеса и первый кот в космосе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.