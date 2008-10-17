Человек шестьсот собрались у винного магазина, привлеченные слухами о завозе водки. Но водки не было... — писала газета Московский комсомолец 17 октября 1991 года

"Московские ведомости", 17 октября (4 октября) 1901 года. День, а не сутки.

17 октября

"Один из отбывающих наказание в Таганрогском арестном доме подал попечителю дома жалобы на то, что мировой судья приговорил его к аресту на 10 дней, а между тем его хотят продержать в арестном доме 10 дней и ночей, то есть 10 суток. Арестованный, по словам "Приазовского края", просит отпускать его по ночам домой или же вместо 10 дней продержать только 5 суток, зачтя ночь за день".

"Русское Слово", 17 октября (4 октября) 1906 года. Продовольственное дело.

"Царицын, 3, Х. Хлеб, перегружаемый на баржи в количестве 6 000 000 пудов, предназначенный казанскому земству для раздачи голодающим, имеет много куколя, проса, веревки, лебеды, чернушки и других суррогатов. Приехал осматривать хлеб генерал Павлов, но хлеб продолжает грузиться с суррогатами. Специалисты-приказчики заявляют, что фирмы, у которых они служат, такого хлеба не приняли бы. Хлеб идет с Кавказа".

"Русское Слово", 17 октября (4 октября) 1907 года. Драка кренделями.

"Градоначальник наложил трехмесячный арест на отставного поручика Замятина, затеявшего драку в вагоне трамвая, когда его просили выйти в виду переполнения вагона. Замятин просил вчера градоначальника облегчить наказание, так как он дрался не кулаком, а кренделями, которые находились в его руке. Просьба не уважена".

"Новая Русь", 17 октября (4 октября) 1908 года. Скандал среди футболистов.

"2-го октября состоялось экстренное собрание футбольной лиги с участием представителей от всех команд, на котором рассматривался инцидент с отказом английских команд "Нева" и "Невский" принимать дальнейшее участие в розыгрыше кубка. Главным мотивом своего отказа англичане выставили то обстоятельство, что будто бы публика за последнее время относится к ним очень пристрастно, не как к игрокам футболистам, а как к представителям известной национальности.

После долгих прений комитет лиги решил пока не принимать никакого постановления по существу заявления английских команд и ограничиться только выработкой целого ряда правил к урегулированию посещения публикой футбольных матчей. Такое решение комитета основано на том, что как выяснилось, англичане на днях устраивают собрание, на котором намерены подвергнуть пересмотру свое прежнее решение об отказе. В матчах в воскресение они не будут участвовать.

Многие склонны приписать отказ англичан к боязни дальнейших поражений от русской команды.

По нашему мнению англичане неправы. Их мотивировка может быть основана только на единичном факте. Если же действительно причиной отказа является неуверенность в выигрыше кубка, то их поведение прямо смешно и бесславно. Если теперь англичане передумают и вновь примут участие в розыгрыше кубка, то матчи, от которых они отказались, будут им засчитаны как поражение".

"Правда", 17 октября 1961 года. Съезд ленинской партии.

"Сегодня в Москве в Кремлевском Дворце съездов, начинает свою работу XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза — съезд строителей коммунизма. День открытия съезда ленинской партии — торжественны праздник всего советского народа…

Тесно сплоченной, полной творческих сил, в нерушимом единении с народом пришла наша партия к своему XXII съезду. Она выполнит свою историческую миссию руководства строительством коммунистического общества, обеспечит победу коммунизма в нашей стране…"

"Московский комсомолец", 17 октября 1991 года. Водочный бунт.

"Огромная толпа бушевал вчера вечером на Большой Ордынке.

По меньшей мере, человек шестьсот собрались у винного магазина, привлеченные слухами о завозе водки. Но водки не было. Тогда толпа, заподозрив торговлю в сокрытии товара, потребовала встречи с районным начальством и проверки магазинных подсобок.

Последней каплей, как нам сообщил дежурный по Москворецкому РУВД, стало появление на улице автомобиля со спецсигналами, принадлежавшего представительству одной из союзных республик. Опознав в сидящем в салоне представителя Советской власти, толпа окружила машину, требуя водки. Извлеченный из автомобиля полпред братской республики лишь растеряно твердил: "Нет у меня водки".

К счастью до самосуда не дошло. Однако толпа вывалила на мостовую и полностью перекрыла движение транспорта…"

