Москва переполнена. Все стремятся сюда работать, служить... — писала газета Последние новости 16 октября 1931 года

"Новости Дня", 16 октября (3 октября) 1901 года.

"В дар Строгановскому музею имени Императора Александра II вчера поступила от гофмейстера Двора Его Величества Ю. С. Нечаева-Мальцева с его завода "Гуси-Хрустальные" (Владимирской губ.) большая коллекция граненого хрусталя, старинного и нового образцов".

"Московские ведомости", 16 октября (3 октября) 1902 года. Вагон для мусульманок.

"Совет Средне-Азиатской железной дороги решил приспособить для перевозки женщин-мусульманок 14 длинных (трехосных) вагонов III-го класса, отделив для пассажирок помянутой категории переднюю часть этих вагонов сплошной перегородкой. Приспособленный таким образом вагон будет находиться, по словам "Закаспийского Обозрения", в каждом поезде, помещаясь тотчас же сзади багажного вагона, так что прохода через него не будет и мусульманские женщины могут размещаться в нем так же свободно, как в своем домашнем "ичкари" (на женской половине), не подвергаясь взорам посторонних мужчин".

"Новости Дня", 16 октября (3 октября) 1903 года. Роковой день.

"День 8-го октября — роковой день для Парижа, последний срок уплаты квартирных денег за четверть года. И этот день сопровождается обыкновенно целым рядом тяжелых драм. Роковой день в этом году вышел особенно тяжелым. Дневник парижских происшествий пестрит рядом самоубийств и покушений, вызванных невозможностью уплатить за квартиру. Зарегистрировано 10 жертв".

"Московский Листок", 16 октября (3 октября) 1904 года. Порча телефонов.

"В течение субботы 2 октября число разговоров на телефонной сети достигло такого количества, что предохранители электрического тока перегорели. …Произошел перерыв, длившийся полчаса".

"Русское Слово", 16 октября (3 октября) 1908 года.

"Киев, 2, Х. К зубному врачу Б. пришли супруги Нафахи. Жена вошла в кабинет, а муж остался в приемной. Скоро из кабинета послышался шум и протестующие крики. Муж бросился туда. Двери оказались запертыми. После продолжительного стука врач отворил. Жена выбежала и рассказала, что врач сделал ей гнусное предложение и пытался употребить силу. О случае заявлено прокурору".

"Вечерняя Москва", 15 октября 1932 года. Район без пивных.

"И не жалко. Еще несколько дней назад вечерами у Крестьянской заставы не прекращались драки и дебоши. Помещавшаяся здесь пивная была сборным пунктом уголовного элемента. Нередко хулиганы избивали жителей заставы. По просьбе рабочих пивная закрыта, Райсовет передал освободившееся помещение ЗРК завода "Клейтук"".

"Последние Новости", Париж, 16 октября 1931 года. Впечатления французского журналиста.

"Москва переполнена. Все стремятся сюда работать, служить. Уличная толпа похожа на фабричную — мужчины лишены элегантности, женщины — кокетства. Перед кооперативами стоят длинные молчаливые хвосты. Неряшливая одежда, хмурые лица. Даже перед театрами и увеселительными местами люди стоят равнодушно, безжизненно. Улица без радости!"

