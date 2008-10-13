Один из слонов оборвал канат и пошел путешествовать... — писала газета Московский Листок 14 октября 1904 года

"Московский Листок", 14 октября (1 октября) 1904 года. Сорвавшийся с привязи слон.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 14 октября

"29 сентября в 11 час. вечера, во дворе цирка Саламонского на проезде Цветного бульвара, один из слонов, стоявших на привязи у столба, оборвал канат и пошел "путешествовать", причем разрушил дощатый забор, и проник в сад-огород соседнего владения Грабановых, где вытащил с корнями до десяти молодых деревьев и разбил хоботом два стола.

Присутствие нежданного гостя было своевременно замечено, и слона водворили на прежнее место".

"Русское Слово", 14 октября (1 октября) 1908 года. Из Парижа в Москву на автомобиле.

"Местный автомобильный клуб вчера устроил торжественную встречу инженеру П. К.Энгельмейеру, прибывшим на купленном в Париже автомобиле в Москву. Встреча состоялась за Серпуховской заставой. Путешествие в общем прошло благополучно. Только за два дня до прибытия в Москву пришлось задержаться вследствие порчи крестьянами машины на русских дорогах…"

"Правда", 14 октября (1 октября) 1921 года. Радио-музыка.

"11-го октября в Центральном Научно-Техническом Клубе профсоюзов состоялась демонстрация инж. Л. С. Терменом радио-музыкального аппарата своего изобретения. Эта демонстрация явилась неожиданным праздником русской технической мысли; она показала одно из блестящих достижений, какими обогатилась наука и техника Республики в последние годы, несмотря на полную оторванность России от источников материальной и технической культуры Запада.

Инж. Л. С. Термен нашел применение катодных лучей, применение электричества, как источника звуковых волн; с помощью своего аппарата инж. Термен исполнял любые музыкальные произведения".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 14 октября 1931 года. Посылки в Россию.

"Новый советский закон о посылках в Россию значительно упростил процесс их отправки. Самая важная часть этого закона — оплата пошлины на месте отправления — облегчила советским жителям возможность получения посылок, так как посылки выдаются им совершенно бесплатно. Как и надо было ожидать, это сильно увеличило количество отправляемых посылок. Но если раньше главную роль играла сама возможность получения посылок, то теперь центр тяжести перенесен на качество продуктов и быстроту их доставки…"

"Русская Мысль", Париж, 14 октября 1961 года. Некоторые цены в новых рублях в Москве.

"В Москве пижама из бумажной материи стоит 22 рубля, летняя шляпа — 3,40, мужские полуботинки — 60, а дамские летние ботинки — 61,50. Связка сушеных грибов стоит в магазине 6 рублей, на свободном рынке свежий салат — 4 рубля килограмм, т. е. столько, сколько и одно кило паюсной икры. В Москве килограмм яблок стоит 1 рубль 20 копеек, а на свободном рынке в Ташкенте — 2 рубля".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.