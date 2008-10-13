Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Винтовка — мой верный и испытанный друг... — писала газета Ленинградская правда 13 октября 1942 года

Общество

"Новости", Биржевая газета, 13 октября (30 сентября) 1903 года. Нейтралитет Америки.

Газетные архивы 13 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 13 октября

"Как телеграфируют "Daily Mail" из Вашингтона, правительство Соединенных Штатов несколько смущено невыполнением Россией принятого ею на себя обязательства в известный срок очистить Манчжурию. Но, как заявляют чиновники, Америка не станет вмешиваться, если только интересы ее не будут задеты непосредственным нарушением заключенных с нею договоров".

"Русское Слово", 13 октября (30 сентября) 1906 года.

"Из Парижа получено сегодня сенсационное сообщение: Граф Витте был у Ротшильда Вопрос о займе решен в положительном смысле. Русому правительству будут даны деньги. Условия — гарантия правительства, что широкие реформы будут осуществлены, Дума созвана и основы конституции незыблемо будут охраняться…"

"Брачная газета", 13 октября (30 сентября) 1907 года. Объявление.

"Скучаю ужасно, а потому желаю познакомиться с целью брака с молодой, до 27 лет, интелл. особой выше среднего роста блондинкой и брюнеткой, католичкой с мягким характером, материально обеспеченной для себя. Должна быть трудолюбивой хозяйкой. Желательно музыкальной или поющей. Сам я служу на Государст. Службе, зарабат. до 800 руб., имею надежду на повышение, поляк и музыкален. Прошу адрес: Финляндия, Бьеркэ. Предъявителю Герольдии №1506. Нахожу, что переписка без фотогр. карточки не достигает цели".

"Раннее утро", 13 октября (30 сентября) 1908 года. Телеграмма Метерлинку.

"Художественный театр отправил вчера следующую телеграмму (на французском языке) Метерлинку.

Публика генеральной репетиции "Синей птицы" требует от дирекции отправления следующей телеграммы: "В полном восторге от поэтического произведения, очарованные глубиной идеи и красотой спектакля, мы шлем вам, дорогой maitre, от глубины души выражение нашего глубокого восхищения и благодарности за наслаждение, доставленное нам благодаря вашему гению.

Дирекция Художественного театра".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 13 октября 1931 года. В Нью-Йорке установят статую Ленина, — заявляет Шоу.

"Джордж Бернард Шоу произнес по радио речь из Лондона, предназначенную на этот раз только для соед. Штатов. Эта речь была особенно циничная и резкая по тону, необычному даже для Шоу, часто прибегающему к клоунским шуткам. Он предсказывал, что в Нью-Йорке установят вскоре статую Ленина.

Он высмеивал и американских финансистов, и президента Хувера, "которые, — говорил он, — в течение месяца рассказывали один другому, что я свихнулся в России".

Он говорил, что Россия смеется над всеми. "Она обманула нас, — говорил он, — побила, устыдила, превзошла и чуть не разбила в пух и прах. Мы читали ей лекции с высот нашего современного превосходства, и теперь мы должны карабкаться на горы, чтобы скрыть от нее краску стыда на наших лицах. Мы осуждали ее безбожие, и теперь солнце сияет над Россией как над страной, которой Бог доволен, тогда как его суровый гнев обрушился на нас"…"

"Ленинградская правда", 13 октября 1942 года. Почему я люблю и берегу свою винтовку. Младший сержант Ф. Орловский.

"Винтовка — мой верный и испытанный друг.

Помню случай. Я и мои товарищи, выполняя задание, шли через топь, ползли по песчаным траншеям, а после трудного марша сразу вступили в бой. Моя винтовка в пути побывала в воде и была забита песком, — и все же она действовала безукоризненно, без единой осечки.

У винтовки есть еще одно преимущество. Допустим, отказал затвор, или по другой причине нельзя стрелять. Но и тут боец не безоружен. У него есть штык и приклад, а это — грозное оружие…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
