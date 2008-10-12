Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Утвержден устав совершенно нового общества оказания помощи сиротам... — писала Петербургская газета 12 октября 1908 года

3:20
Общество

"Русское Слово", 12 октября (29 сентября) 1907 года.

Газетные архивы 12 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 12 октября

"Варшава, 28, IХ. В Варшаве появились снова вымогатели денег под угрозой смерти, называющие себя членами международной группы анархистов-коммунистов и рассылающие смертные приговоры отказывающимся уплатить требуемую сумму".

"Новое время", 12 октября (29 сентября) 1907 года.

"Оренбург. Аральское море издавна славится своими рыбными богатствами и проведение Ташкентской железной дороги облегчило доступ к нему, но это ждало только начало к еще большему хищничеству и истреблению рыбы; никаких правил, никакого абсолютно надзора нет. Если так пойдет дальше, скоро от былого богатства останется только помин; необходима немедленная организация надзора, иначе с этим рыбным богатством будет то же что случилось с лесами Башкирии, которых почти уже нет".

"Петербургская газета", 12 октября (29 сентября) 1908 года. Юбилей 200-летия победы над шведами.

"Вчера на Сенатской площади, по случаю 200-летнего юбилея победы над шведами, при деревне Лесной, состоялся церковный парад принимавшим участие в сражении нашим старейшим воинским частям, существующим с Петровского времени, а именно: Лейб-гвардии Преображенскому и л.-гв. Семеновскому полкам, 1-й Е. И.В. Вел. Кн. Михаила Павловича, батарее л.-гв. Кирасирского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка.

Войска опоясали памятник Петра Великого с трех сторон.

На парад прибыли в светлых туалетах Великие Княжны Мария Павловна и Елена Владимировна.

Со стороны сената послышались звуки сначала Преображенского, а заем Семеновского маршей. Прибыли августейшие Преображенцы и Семеновец, великие князья: Владимир Александрович, Константин Константинович и Борис Владимирович.

После богослужения войска прошли церемониальным маршем мимо великого князя Владимира Александровича. Всем парадом командовал ген.-м. Заиончковский".

"Петербургская газета", 12 октября (29 сентября) 1908 года. Помощь сиротам умерших от холеры.

"Утвержден устав совершенно нового общества оказания помощи сиротам обоего пола, оставшихся после смерти проживавших на Петербургской стороне родителей, умерших от холеры и других эпидемических заболеваний. Это общество устраивает убежище, оказывает детям медицинскую и материальную помощь и определяет их в школы и различные мастерские. Учредителями общества состоят гг. Н. П. Степанов, Б. И. Потемкин, Г. Я. Козлов и Л. Ф. Соловьев".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
