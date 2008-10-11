Москва в жилищном отношении переживает трагедию... — писала газета Правда 11 октября 1921 года

"Новости", Биржевая газета, 11 октября (28 сентября) 1903 года. Россия и Япония.

Газетные архивы 11 октября

"25-го сентября (8-го октября) исполнился срок, назначенный для увода русских войск из Мукдена и Нью-Чжуана. Японская печать в последнее время настойчиво требовала от России выполнения обещания, но японский министр иностранных дел в беседе с русским послом заявил, что он смотрит в будущее с полным доверием. Англия горячо поддерживает Японию в Пекине и Сеуле. Германия остается с виду нейтральной. Что касается Соединенных Штатов, то японская печать думает, что в случае нарушения прав Японии, они заявят энергичнейший протест".

"Русское Слово", 11 октября (28 сентября) 1906 года. Кража кабеля.

"23-го сентября на Тверской улице не зажглись электрические фонари. Находящиеся на Георгиевской подстанции приборы показали, что кабель шестой цепи поврежден. Оказалось, что на Триумфальной площади возле сквера, где городская управа сооружает решетку, неизвестно кем кабель был вырыт из земли, разрезан, причем кабеля было похищено более 23-х аршин. Электрическое общество исправило кабель, и теперь требует у города в возмещение расхода около 70-ти рублей".

"Новое время", 11 октября (28 сентября) 1907 года. Футбол.

"Футбольный сезон в самом разгаре. Уже выясняются будущие победители кубков. В этом году к нам в Петербург впервые приезжала команда москвичей, игравшая два матча с лучшими петербургскими игроками. Один раз москвичи играли с англичанами, команду которых составляли лучшие силы "Невы" и "Невских", и во второй раз москвичи встретились со сборной командой, состоявшей из лучших игроков "Меркура", "Спорта" и "Виктории". Команда наших гостей была составлена из игроков трех московских футбол-клубов.

Первый матч московская команда играла на поле "Невских" в следующем составе: голкипер Генс, беки: Р. Венцели и Розанов I, хавбеки: Скорлупкин, Шашин и Хигин и форварды: Розанов II, Серпинский, Чарнок I, Чарнок II и Наш. Петербургские англичане выставили против москвичей: голкипера Брауна, беков: Дэлле и Эбсворта, хавбеков: Филипса, Букенена и Сиборна и форвардов: Кинга, Ривса, Кофрайта, Смола и Флетчера.

Матч окончился победой петербургских англичан (2 — 0), но потерпевшие поражение москвичи тем не менее показали прекрасную игру и приобрели всеобщую симпатию своей джентльменской игрой…"

"Брачная газета", 11 октября (28 сентября) 1908 года. Объявление.

"ТРЕЗВЫЙ, очень добрый и дельный, имеет 700 рублей; в целях женитьбы, ищет из торговых, с такими же душевными качествами и не очень молодую особу, с капиталом 700 рублей, или имеющую торговое дело в этой сумме. Откликнись желанная: заработаем тысячи, а путем труда и нежной любви приобретем счастье на земле. Москва, 9-е почтовое отделение, предъявителю паспорта за №247-А".

"Правда", 11 октября 1921 года. Жилищный вопрос в Москве.

"Москва в жилищном отношении переживает трагедию. Никогда еще население и приезжие не испытывали таких мытарств в подыскивании квартир, какие они испытывают сейчас. Целыми месяцами приезжие и даже ответственные работники толкаются по районным жилищным отделам в ожидании ордеров на комнаты, сплошь и рядом не получая таковых по три месяца. Невозможность получить хоть какой-нибудь угол, приводит бесквартирных в отчаяние, недовольство и злобу".

"Пионерская правда", 11 октября 1932 года. Октябрьский бой начат. Приказ #1 Главного штаба октябрьского боя пионерам Москвы.

"Главный штаб октябрьского политбоя, начиная наступление за овладение знаниями по истории Октября, объявляет массовую мобилизацию бойцов.

Мобилизации подлежат все пионеры и школьники гор. Москвы — учащиеся 5-5-7-8-х групп. Мобилизация проводится на основе добровольности. Районным штабам предлагается 10 октября обеспечить полностью взводы комсоставом. 13 октября назначается общий сбор бойцов на сборных пунктах — библиотеках, школах, пионербазах. На этих сборах проводится формирование взводов.

Главный штаб боя".

