Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года

"Русское Слово", 9 октября (26 сентября) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 9 октября

"Париж, 25, IХ — 8, Х. Газеты переполнены сенсационными интервью наших государственных деятелей, которые рассчитаны на то, чтобы успокоить биржу, а также и публику, и рассеять впечатление, произведенное на всех известным докладом Коковцева.

На первом месте стоит интервью со Столыпиным Людовика Надо. Современные события представляются первому министру в розовом цвете. "В прошлом году, в это самое время, — сказал Столыпин, — Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму…"

"Русский Голос", 9 октября (26 сентября) 1906 года. Две выставки.

"Образовавшееся весной в Москве художественное общество, носящее название "общество Леонардо-да-Винчи" устраивает в ближайшем времени в Москве две выставки. Одна из них будет выставкой художественных афиш и плакатов (оригиналов, сделанных самими художниками). Кроме вещей русских художников на ней будет экспонирован также целый ряд работ иностранных мастеров.

Вторая будет выставкой акварелей и пастелей и поместится, как и в прошлом году, в залах литературно-художественного кружка на Б. Дмитровке.

Инициаторами выставок и самого "общества Леонардо-да-Винчи" являются художники Н. С. Ульянов, Л. М. Браиловский и литератор А. А. Шемшурин …"

"Русское Слово", 9 октября (26 сентября) 1907 года. Наши автомобилисты.

"На днях автомобиль г. Рябушинского сшиб на Москворецком мосту легкового извозчика, при чем сидевшая в пролетке женщина была силою толчка выброшена на мостовую.

Градоначальник распорядился лишить шоффера француза Боссерде права езды на автомобиле на два месяца, а у г. Рябушинского отобрать свидетельство и значок на автомобиль".

"Русское Слово", 9 октября (26 сентября) 1908 года.

"24-го сентября в окружном суде по гражданскому отделению слушалось дело по иску студента петербургского университета Богданова к артистке Имперторсих театров Кузнецовой-Бенуа о 53100 руб. Богданов, ухаживая в течение 1907 года за артисткой, подарил ей брильянтовое колье в 12 тысяч рублей, изумрудные серьги в 11 тысяч и разных драгоценностей на 3600 рублей. Кроме того, желая на ней жениться, дал ей на развод 20 тысяч рублей. Кузнецова-Бенуа с мужем развелась, но вышла замуж за другого, о чем и известила Богданова, прибавив, что она вернет ему и подарки и деньги, чего, однако, не сделала. Окружной суд дело слушанием отложил и постановил вызвать указанных сторонами свидетелей".

"Новое Время", 9 октября (26 сентября) 1911 года.

"Саратов, Между Саратовым и Царицыным возник спор по поводу направления Южно-Сибирской железной дороги. Оба города ходатайствуют о непосредственном соединении с будущей магистралью. В связи с этим стоит вопрос, где строить новый мост через Волгу — в Саратове или в Царицыне. Производившийся инженерами Рязанско-Уральской дороги изыскания соединительной линии южной магистрали под Саратовом закончены и дали благоприятные результаты. Собираются и разрабатываются материалы, которые должны лечь в основу докладной записки, доказывающие выгодность проведения линии через Саратов, как в интересах государственных, так и местных…"

"Последние Новости, Париж, 9 октября 1921 года. Нынешний Петроград.

"Христиания, 8 октября. (Русбюр). Общее впечатление Петрограда таково, что он населен людьми, большая часть которых понимает, что она находится на краю голодной смерти. Все облачены в лохмотья и если у кого-нибудь держатся на ногах какие-нибудь туфли, то одеты они на босу ногу. Исключение не составляют и красноармейцы: приблизительно треть из тех, кого мне пришлось видеть, были без чулок или портянок. Все они имеют утомленный вид, видимо, измучены, и большинство зеленая молодежь. Хлебные порции в зависимости от различных категорий, колеблются между двумя третями и одной третью фунта в день…

Все моральные устои разрушены, и кража не считается преступлением. "Если я могу — я украду" — вот девиз, ибо кража это не что иное, как последнее усилие голодного как-нибудь отдалить наступление смерти…"

"Правда", 9 октября 1951 года. Успехи предоктябрьского социалистического соревнования.

"Махачкала, 8. (Корр. "Правды"). Рыбаки Дагестана, выполняя взятые в письме товарищу Сталину обязательства, недавно завершили годовую программу и уже дали сверх плана более 20 тысяч пудов рыбы.

Успешно работают предприятия консервной промышленности. Коллективы Касумкентского, Гергебильского, Иргананйского, Тлохского и ряда других заводов досрочно выполнили годовые задания. Сотни тысяч банок консервов сверх плана дали Дербентский консервный комбинат, Буйнакский и Хасавюртовский консервные заводы".

"Правда", 9 октября 1961 года. На земле переяславской.

"Переяслав-Хмельницкий (Киевская область), 8. (Корр. "Правды"). Древняя Переяславская земля. Более трехсот лет тому назад здесь украинский народ торжественно изъявил свою волю о воссоединении Украины с Россией. Устами Богдана Хмельницкого он провозгласил: "Навек с Россией! Навеки с Москвой!"

В 1954 году, в день 300-лети я воссоединения Украины с Россией, здесь был заложен первый камень монумента в честь нерушимой дружбы двух народов — русского и украинского, а сегодня белое полотнище спало с этого монумента. Глазам людей предстали две величественные фигуры женщин, олицетворяющие собой Россию и Украину. На красном гранитном постаменте золотом начертаны слова, живущие в сердце каждого украинца: "Навiки разом — навiки з российским народом"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.