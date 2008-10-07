При обществе охранения здоровья женщин организуется академия дамских мод... — писала газета Новости Дня 8 октября 1901 года

"Новости Дня", 8 октября (25 сентября) 1901 года.
"При обществе охранения здоровья женщин организуется "академия" дамских мод. Приглашен особый специалист, который начал на днях курс лекций. Целью учреждения академии явится реформирование женского костюма с целью соединить изящество с гигиеной ".
"Правда", 8 октября 1931 года. Покупайте только в своем штате.
"Нью-Йорк, октября. (Соб. инф.). В поисках чудес и панацей, могущих приостановить или хотя бы ослабить разрушительное действие кризиса, американская буржуазия выбросила новый лозунг: "Покупайте только в своем штате". Торгово-промышленные круги отдельных штатов, махнув рукой на соседей, заняты теперь изобретением протекционистских мероприятий местного "штатного" масштаба.
Так в ряде животноводческих штатов, не находящих сбыта для сала и других жировых продуктов, теперь вводятся законы, ограничивающие ввоз растительных жиров.
Правительство Массачузетса запретило предоставление строительных подрядов лицам закупающим лес, цемент и прочие материалы на стороне…"
"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 8 октября 1931 года. Что происходит в СССР (Впечатления американского журналиста Карла Китчена).
"Кто еще хорошо и даже роскошно живет в СССР — это видные коммунисты. Теперь в Москве, говорит Китчен, нет такого места, где вы бы могли пообедать как "джентльмен". Такое исключение представляют только частные квартиры московских сановников.
Сановники ездят в 8-ми цилиндровых автомобилях, живут в прекрасных квартирах, украшенных картинами, "взятыми взаймы" из музеев и частных квартир прежних владельцев, и имеют прекрасные вина и первоклассную кухню.
Но, они в меньшинстве. Большинство коммунистов живут скромно и это можно сказать даже и о лидерах, которые стараются показать пример скромности своим подданным…"
Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.
