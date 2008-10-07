Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичная арифметика: на сколько подешевели яйца в 2025 году
Гигант, который слышит тьму: это древнее существо доказывает, что монстры из бездны реальны
Не еда виновата: весом управляют гормоны, о которых вы даже не подозревали
Япония предупреждает: 3 вещи, которые туристы делают неправильно
Тело под тканью: одежда становится частью ухода и влияет на здоровье кожи сильнее, чем крем
Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор
Тренировки перестали работать? Не спешите всё менять — вот в чем настоящая причина
Банановый пирог: добавьте секретный ингредиент из холодильника — вкус просто космос
ДНК Древнего Египта: геном мужчины из Нувайрата рассказал о миграциях и торговле

При обществе охранения здоровья женщин организуется академия дамских мод... — писала газета Новости Дня 8 октября 1901 года

2:25
Общество

"Новости Дня", 8 октября (25 сентября) 1901 года.

Газетные архивы 8 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 8 октября

"При обществе охранения здоровья женщин организуется "академия" дамских мод. Приглашен особый специалист, который начал на днях курс лекций. Целью учреждения академии явится реформирование женского костюма с целью соединить изящество с гигиеной ".

"Правда", 8 октября 1931 года. Покупайте только в своем штате.

"Нью-Йорк, октября. (Соб. инф.). В поисках чудес и панацей, могущих приостановить или хотя бы ослабить разрушительное действие кризиса, американская буржуазия выбросила новый лозунг: "Покупайте только в своем штате". Торгово-промышленные круги отдельных штатов, махнув рукой на соседей, заняты теперь изобретением протекционистских мероприятий местного "штатного" масштаба.

Так в ряде животноводческих штатов, не находящих сбыта для сала и других жировых продуктов, теперь вводятся законы, ограничивающие ввоз растительных жиров.

Правительство Массачузетса запретило предоставление строительных подрядов лицам закупающим лес, цемент и прочие материалы на стороне…"

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 8 октября 1931 года. Что происходит в СССР (Впечатления американского журналиста Карла Китчена).

"Кто еще хорошо и даже роскошно живет в СССР — это видные коммунисты. Теперь в Москве, говорит Китчен, нет такого места, где вы бы могли пообедать как "джентльмен". Такое исключение представляют только частные квартиры московских сановников.

Сановники ездят в 8-ми цилиндровых автомобилях, живут в прекрасных квартирах, украшенных картинами, "взятыми взаймы" из музеев и частных квартир прежних владельцев, и имеют прекрасные вина и первоклассную кухню.

Но, они в меньшинстве. Большинство коммунистов живут скромно и это можно сказать даже и о лидерах, которые стараются показать пример скромности своим подданным…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты
Идеальный макияж при тёплом свете исчезает в дневном: отражения решают больше, чем кисти и хайлайтеры
Авто намекает, что пора в сервис: руль дрожит — и это первый звоночек перед серьёзными тратами
Им не страшен мороз, а вам — зависть соседей: волшебные кактусы цветут даже зимой
Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.