При обществе охранения здоровья женщин организуется академия дамских мод... — писала газета Новости Дня 8 октября 1901 года

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости Дня", 8 октября (25 сентября) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 октября

"При обществе охранения здоровья женщин организуется "академия" дамских мод. Приглашен особый специалист, который начал на днях курс лекций. Целью учреждения академии явится реформирование женского костюма с целью соединить изящество с гигиеной ".

"Правда", 8 октября 1931 года. Покупайте только в своем штате.

"Нью-Йорк, октября. (Соб. инф.). В поисках чудес и панацей, могущих приостановить или хотя бы ослабить разрушительное действие кризиса, американская буржуазия выбросила новый лозунг: "Покупайте только в своем штате". Торгово-промышленные круги отдельных штатов, махнув рукой на соседей, заняты теперь изобретением протекционистских мероприятий местного "штатного" масштаба.

Так в ряде животноводческих штатов, не находящих сбыта для сала и других жировых продуктов, теперь вводятся законы, ограничивающие ввоз растительных жиров.

Правительство Массачузетса запретило предоставление строительных подрядов лицам закупающим лес, цемент и прочие материалы на стороне…"

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 8 октября 1931 года. Что происходит в СССР (Впечатления американского журналиста Карла Китчена).

"Кто еще хорошо и даже роскошно живет в СССР — это видные коммунисты. Теперь в Москве, говорит Китчен, нет такого места, где вы бы могли пообедать как "джентльмен". Такое исключение представляют только частные квартиры московских сановников.

Сановники ездят в 8-ми цилиндровых автомобилях, живут в прекрасных квартирах, украшенных картинами, "взятыми взаймы" из музеев и частных квартир прежних владельцев, и имеют прекрасные вина и первоклассную кухню.

Но, они в меньшинстве. Большинство коммунистов живут скромно и это можно сказать даже и о лидерах, которые стараются показать пример скромности своим подданным…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.