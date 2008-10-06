Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года

Общество

"Русское Слово", 6 октября (23 сентября) 1906 года. Театр и музыка.

Газетные архивы 6 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 6 октября

"Вчерашнее представление "Жизни за Царя" в Большом театре, первое в нынешнем сезоне, для многочисленной публики послужило поводом к грандиозной патриотической демонстрации.

Началась она исполнением гимна, трижды повторенного по требованию публики. Когда далее в первом акте мужской хор подошел к фразе: "Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за Царя, за Русь", театр дрогнул от восторженных криков толпы, требовавшей повторения.
Необычное небывалое доселе требование было удовлетворено".

"Брачная газета", 6 октября (23 сентября) 1907 года. Объявление.

"Поэт-безумец — мистический анархист, ходящий над безднами, призывает из далей ту, что дерзнет с ним рука об руку пройти житейский путь и познать все. Предложение серьезно. Москва, 34 почт. отдел. Предъявителю почтовой квитанции №375".

"Русское Слово", 6 октября (23 сентября) 1908 года. Независимость Болгарии. Вчера еще автономное вассальное княжество Болгария стала сегодня независимым королевством.

"Державы еще не признали короны, которую самовольно решил возложить на свою голову князь Фердинанд. Но кто знаком с закулисной жизнью, дипломатического мира, тот прекрасно знает, как тщательно и заботливо подготовляются "необходимые" сенсационные сообщения, вроде тех, о которых известил сегодня ночью телеграф…

В сущности, Болгария не совершила ничего ужасного, ее независимость была давно уже фактом, подобно тому, как давно уже было фактом бесконтрольное хозяйничанье Австрии в Боснии и Герцеговине или Англии — в "оккупированных" Египте и Каире. Статья 1-я берлинского трактата, говорящая о том, что "Болгария представляет собой автономное княжество под сюзеренной властью султаната", с первого дня существования трактата была фикцией в той части этой формулы, которая гласит о "Suzerainete" падишаха по отношении к Болгарии. Никогда эта "сюзеренная власть" не проявлялась в реальных формах…

Номинальная зависимость от Турции должна была рано или поздно рушится…

Провозглашение болгарской независимости ставит на очередь ряд больных международных вопросов, и только после более подробных сообщений можно будет судить, грозит ли Европе страшный призрак войны или дипломатии удастся направить ход событий по мирному пути".

"Известия", 6 октября 1922 года. Отмена судебных преследований безбилетных пассажиров.

"Народный Комиссариат Юстиции, в виду массы запросов местных судебных органов, разъясняет, что по новому уставу железных дорог отменено судебное преследование за безбилетный проезд. Безбилетный пассажир обязан теперь лишь уплатить двойную стоимость проезда на стоверстное расстояние и взять билет на дальнейший проезд.

Взыскание денег производится в административном порядке, без предъявления каких бы то ни было исков в суд…"

"Последние Новости", Париж , 6 октября 1932 года. Ивон Дельбос о своей поездке в СССР.

"Ивон Дельбос продолжает в "Депеш де Тулуз" свой рассказ о поездке по советской России.

В Петрограде он встретил брата покойного генерала Врангеля, бывшего русского посла в Мадриде, Барон Врангель теперь заведует отелем, в котором останавливаются интуристы.

"Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет, это революция. Но что удивляет меня гораздо больше, это бесконечные очереди перед кооперативами, это жалкий вид толпы"…"

"Правда", 6 октября 1942 года. От Советского Информбюро.

"Немецко-фашистские мерзавцы заливают кровью улицы и площади Ростова. Массовые аресты и расстрелы мирных советских жителей не прекращаются ни на один день. 14 сентября банда эсэсовцев погрузила многочисленную группу арестованных в баржу. Всю ночь эсэсовцы их зверски мучили, а потом утопили в реке. 21 сентября немецкие палачи, расстреляли в Камышевахинском парке 80 мужчин и женщин. Недавно на Буденовском проспекте среди бела дня неизвестным был убит немецкий офицер, Фашистские бандиты оцепили все прилегающие улицы, схватили первых попавшихся 100 человек, в том числе женщин и подростков, и расстреляли их ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
