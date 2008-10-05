Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В бригаде немало пожилых людей, но они трудятся так, что молодые должны у них только учиться... — писала газета Северный колхозник 5 октября 1937 года

4:47
Общество

"Русский Голос", 5 октября (22 сентября) 1906 года. Заграничная жизнь.

Газетные архивы 5 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 5 октября

"Император Вильгельм приказал увековечить на стенах своего рабочего кабинета в замке Роминтен, где он сейчас охотится, несколько интересных сентенций, чтобы иметь их всегда перед глазами. Вот некоторые из них, по сообщению одной прусской газеты: "Надлежит быть твердым в кротости". "Не надо желать того, чего не можешь достигнуть". "Надо находить хорошее во всякой вещи, счастье в природе и в людях". "Часа радости достаточно для того, чтобы забыть тысячи горестных часов". "Человек недоверчивый причиняет зло ближнему и самому себе". "Мир так велик, а человек так мал, что невозможно, чтобы человек был центром вселенной". Эти прекрасные истины, говорит газета, могли бы не только украшать стены императорского кабинета, но и сделаться основой императорской политики".

"Утро", 5 октября (22 сентября) 1908 года. Высокопоставленные недоимщики.

"Среди очень многочисленных мелких недоимщиков казенной палаты, не уплативших своевременно причитающегося квартирного налога, есть и крупные недоимщики, бывшие министры: С. Ю. Витте и П. Н. Дурново. По отношению к ним казенная палата решила прибегнуть к способу получения этих денег путем возложения на полицию обязанности не выдавать этим лицам заграничных на выезд из России паспортов, если таковые потребуются им, впредь до уплаты числящихся за ними недоимок".

"Правда", 5 октября 1931 года. Пущена первая очередь комбината искусственной подошвы.

"Иваново-Вознесенск, 4 октября. Пущена в эксплуатацию первая очередь строящегося комбината искусственной подошвы, обеспечивающая выпуск 1000 тонн искусственной подошвы в четвертом квартале текущего года. Добившись первой победы, рабочие и ИТР комбината заверяют партию и правительство, что и в дальнейшем с еще большей энергией приложат все усилия к своевременному пуску строительства второй очереди и обеспечению страны дефицитным товаром — выпуском 15 тыс. тонн подошвы в 1932 году…"

"Северный колхозник", №94 (3058), 5 октября 1937 года. Дружная бригада.

"Дружно работают на колхозных полях члены 1-й бригады артели "Волна революции".В бригаде немало пожилых людей, но они трудятся так, что молодые должны у них только учиться. В прошлое воскресенье А. С. Волкова, В. Л. Волкова, М. Н. Петрова, Л. Я. Семенова подняли лен со стлищ на площади в два гектара и убрали качественной сухой тресты 60 центнеров. Хорошо работают и другие члены бригады. В этом году мы собрали 28 центнеров льносемян. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году. На очистке семян хорошо работали колхозницы М. А. Токалова и А. А. Лукошкина ".

"Правда", 5 октября 1941 года. Солидарность с Советским Союзом.

"Американский моряк, по происхождению русский, посылая в советское консульство 50 долларов, пишет:"Я желаю поступить в красный флот, который героически сражается против ненавистного врага".Житель Нью-Йорка пишет:"У меня есть полевой бинокль, фотоаппарат и пишущая машинка; все в хорошем состоянии. Отправьте, пожалуйста, это Красной Армии"".

"Новое Слово", Берлин, 5 октября 1941. Развал Красной Армии.

"Целый ряд захваченных германскими частями в советских штабах секретных и "боевых" приказов дает наглядную картину полного развала на красном фронте, а также растерянности и паники среди командиров и политкомиссаров. Разложение советских войск, начиная от маршала и кончая рядовым бойцом, находится уже в той стадии развития, когда никакие приказы и никакие "меры наказаний" вплоть до самой высшей — не могут его остановить…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
