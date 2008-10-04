Посетитель театра во время антракта может изучать правила уличного движения... — писала газета Вечерняя Москва 4 октября 1932 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:26
Общество

"Русское Слово", 4 октября (21 сентября) 1906 года.

Газетные архивы 4 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 4 октября

"Сухум, 20, IХ. На отошедшем ночью в Батум пароходе Русского общества "Георгий" 25 злоумышленников, под угрозой смерти, принудили капитана остановить пароход около Кодора и забрали почту и 16 тысяч рублей. Выстрелами злоумышленники загнали пассажиров третьего класса и команду в помещение третьего класса и заняли выходы. Пассажиры первого класса пытались оказать сопротивление и произведи выстрелы, грабители пригрозили убить находившихся в их руках заложников в лице двух помощников капитана и четырех матросов. Потребовав шлюпку, грабители в сопровождении заложников высадились на берег".

"Русское Слово", 4 октября (21 сентября) 1907 года. В Одессе.

"Одесса, 20, IХ. Сегодня в Одессе произошло столкновение между двумя группами анархистов, именующих себя: одни — "черное знамя", а другие — просто "анархисты". Место встречи — контора мельницы Когана, куда первая группа явилась с требованием денег. Одновременно явились и представителей другой группы анархистов. Первые бросились бежать. Вторые, преследуя их, тоже скрылись".

"Русское Слово", 4 октября (21 сентября) 1908 года. Статистика самоубийств.

"По данным петербургского городского статистического комитета за август месяц зарегистрировано 150 случаев самоубийств и покушений на них. Мужчин — 95, женщин — 55. В числе самоубийц четверо учащихся. За тот же срок петербургским трамваем искалечено 25 человек".

"Вечерняя Москва", 4 октября 1932 года. Московский день.

"Посетитель театра во время антракта может изучать правила уличного движения. Отдел регулирования уличного движения начал раздачу в московских театрах — Малом, 2-м Художественном, Мюзик-Холле — инструктивных листовок для пешеходов. Такие же листовки вкладываются в московские тиражи журналов "Крокодил" и "Огонек"".

"Последние Новости", Париж, 4 октября 1932 года. Для Англии одно — для России — другое.

"Лондон, 3 октября.

Лорд Пасфильд, недавно совершивший поездку в СССР, выступил на рабочем собрании с докладом о положении в сов. союзе.

Докладчик, прежде всего, указал на полное отсутствие безработицы в советской России. СССР крайне нуждается в квалифицированных рабочих и специалистах. Но Россия — страна, в которой нет элементарных жизненных удобств. Уровень жизни советского рабочего не достигает английского "стандарта оф лайф". Отмечая положительные сторон советского строя, он, Пасфильд, не рекомендует Англии применить у себя этот режим".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
