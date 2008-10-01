Хотите быть режиссером, директором театра? Идите учиться... — писала газета Вечерняя Москва 1 октября 1931 года

"Искра", 1 октября (18 сентября) 1903 года. Царь в Вене.

"За последний месяц Вену посетили три коронованные особы: английский король Эдуард, германский император Вильгельм и, наконец, Ника-Милуша, самодержец всероссийский… Как Эдуард, так и Вильгельм ехали по Вене медленно и дали возможность всем желающим, главным образом детворе и зевакам, которые стояли шпалерами по обеим сторонам улиц, видеть их лицо, а полицейские подбадривали зрителей, чтобы громче кричали "Носh" (ура). Не то было при въезде русского царя. Первыми приехали встретить царя русские шпионы. Плеве и Ламздорф, как видно, мало надежды возлагали на австрийскую полицию, которая, не принимая никаких экстраординарных мер при въезде Эдуард и Вильгельма, показала миру, что в австрийской столице представители конституционных держав могут свободно, без всякой опасности для своей жизни, разъезжать по улицам. На подмогу русским шпионам был поднят на ноги весь штат тайной и явной австрийской полиции.

Путь, по которому должен был следовать царский поезд, был тщательно осмотрен несколько раз. Тщательно осмотрены были также залы вокзала. Каждая трещина, каждая щель подверглась специалистами инженерного и строительного искусства самому строгому испытанию. Еще за неделю до приезда царя заперли залы вокзала и никого туда не пускали. Саперные и железнодорожные батальоны оберегали целых два дня путь, около каждой стрелки и около каждого поворота стояло высшее доверенное лицо… Лошади мчались как бешенные, и редкий счастливец мог заметить две фигуры в вышитых костюмах и по очертанию каждой фигуры догадаться, что кто Франц-Иосиф и кто Ника-Милуша. Улицы, ведущие от вокзала до Шенбрунна, были запружены солдатами всех родов оружия… Настоящий же народ был оттеснен полицейскими далеко-далеко от улицы, по которым ехал властелин Российской державы…"

"Русский голос", 1 октября (18 сентября) 1907 года. Открытие трамвайного движения.

"В воскресенье, 15 сентября, в 10 часов утра в Александровском саду стали собираться приглашенные на торжественное открытие трамвайного движения по линии: главный штаб, Николаевский мост и 7-я линия Васильевского острова. В сад пропускали по именным повесткам Публика, в большей части занимала, противоположную панель. У входа в сад в 2 ряда стояли новенькие вагоны. Здесь группировались вагоновожатые и кондукторы в новенькой форме. В Александровском сквере была раскинута палатка, там служили молебен.

Первый тост за здравие Государя провозгласил городской голова Резцов, затем градоначальник, генерал-майор Драчевский провозгласил здравие всему городскому самоуправлению и его представителю Резцову. Председатель трамвайной комиссии Соков в длинно речи выразил свою благодарность за содействие в трудах по сооружению трамвая управе и ревизионной комиссии. Городской голова в своей речи подчеркнул, что несмотря на трудности задачи, почти 80% всех работ по сооружению трамвая, выполнены в один строительный период. Симпатичный тост предложил главный инженер трамвайной комиссии Стацевич, поднявший бокал за трамвайного рабочего, на своих плечах вынесшего миллион пудов трамвайных работ. Этой справедливой оценки своего труда не слышали рабочие, так как их представителя на торжестве не было.

По окончании молебствия гости вошли в новенькие вагоны и совершили проезд до 7-й линии и обратно. Вагоны поражают своей миниатюрностью. На видных местах вывешена такса: за разбитое большое стекло — 7 руб., за малое — 8 руб., за испорченные двери — 40 руб. "Плевать и курить воспрещается". Вагоны делятся перегородкой на 2 класса: в первом 14 мест, во втором 10. На задней площадке могут стоять 10 пассажиров, на передней 6. Вагоновожатые, видимо, волновались, но первое испытание выдержали с честью. В первом вагоне открыли движение градоначальник Драчевский и городской голова Резцов. …Городской голова вышел на площадку головного вагона и, обращаясь к публике, провозгласил: "Трамвайное движение в Петербурге открыто, ура!" …"

"Московские ведомости", 1 октября 1908 года .

"Географический конгресс в Женеве закончился на днях принятием решения об издании карты всего земного шара в размере 1: 1 000 000 (22 в. в дюйме). За единицу измерения принят метр, а первый меридиан — меридиан Гринвича. Кроме того, конгресс постановил приступить к изданию полного указателя картографии, из которого можно было бы безошибочно узнать, какие имеются карты для данной части земли, каковы их основание и степень точности, где и когда они изданы. Конгресс решил еще устроить международную ассоциацию, имеющую целью собирать, при помощи правительств всех государств, возможно точные данные по картографии и разрешать спорные вопросы по картографической технике. Такого рода ассоциацию предложил ныне покойный русский географ А. А. Тилло.

В конгрессе принимали участие 564 специалисты. Следующий конгресс состоится в Риме".

"Вечерняя Москва", 1 октября 1931 года.

"Не странно ли? Фабрика костяных пуговиц "Виктория" не справляется с программой. Вместо 33 млн. она выпустила в истекший квартал только 22 млн. Причина — нехватка сырья. Не странно ли это слышать в Москве, где многие тонны костей ежедневно выбрасываются на свалки".

"Вечерняя Москва", 1 октября 1931 года. Хотите быть режиссером, директором театра?

"Идите учиться. Первый в СССР театр-вуз открывается сегодня в помещении музтехникума (Малый Кисловски, 4). Вуз будет готовить режиссеров, директоров театров и научных работников по искусству. В теавуз будет принято 195 человек. В будущем году предположено принять еще 800 чел. и открыть новое отделение по подготовке актеров".

