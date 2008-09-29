Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Группа служащих барышень представила петицию об увеличении низкого оклада хотя бы на пять рублей… — писала газета Новости Дня 30 сентября 1905 года

4:22
Общество

"Новости Дня", 30 сентября (17 сентября) 1905 года.

Газетные архивы 30 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 30 сентября

"Вчера группа служащих барышень в окружном суде представила председателю окружного суда Н. В. Давыдову петицию об увеличении низкого оклада в 25 рублей хотя бы на пять рублей…"

"Русское Слово", № 215, 30 сентября (17 сентября) 1908 года. Общество и эпидемия.

"Москва, 17-го сентября. Некоторые члены думской бюджетной комиссии, которая уже начала свою работу, справлялись по телеграфу прежде чем приехать в Петербург, не отложены ли занятия этой комиссии в виду разыгравшейся в столице эпидемии.

Этот факт вызвал толки. Весьма неблагоприятные для наших депутатов. Указывалось, что народным избранникам не пристало прятаться от народного бедствия, что, наоборот, место их как раз там, где населению грозит опасность: кому как не членам законодательного собрания, облеченным народным доверием, наиболее естественно было бы своим примером и участием побудить общество к борьбе со свирепой гостьей и сорганизовать общественные силы для дружной и планомерной работы в этом направлении…"

"Русский Голос", Харбин, 30 сентября 1921 года. Вопль населения.

"Маньчжурия, 28, IХ. (Япта). По полученным сведениям, жители акшинского района требуют о выводе отсюда войсковых частей, состоящих на содержании населения с начала занятия Забайкалья красными и совершенно разоривших его. В настоящее время в виду неурожая и наводнения население находится в крайне бедственном положении и не может больше нести навязанной ему тяготы по содержанию красной армии. Подобный способ содержания войск практикуется красными повсеместно ".

"Пионерская правда", №133 (2303), 30 сентября 1939 года. Это дело всех ребят. Тихомирова, Фомин, Гавриленко, Зятьков, Титенков, Аникин. Ученики 8-го класса 121-й московской школы.

" Свою школу мы любим, но не можем еще гордиться ею: не все ладно с учебой, да и за поведение следует кое-кого поругать.

У нас есть ребята, которые совсем не дорожат честью школы.

Вот хотя бы ученик пятого класса Юра Козырев. Сколько ни старались воздействовать на него ребята, а ему хоть бы что. Ведет он себя очень плохо и своим поведением позорит школу.

16 сентября он осрамил нас во время экскурсии в Пушкинское, позволив себе хулиганскую выходку. Сделали ему последнее предупреждение. А он, спустя некоторое время, вместе со своим приятелем Соколовым выкинул новый номер — начал вывертывать лампочки в школе. Недостойно ведут себя также Лифшиц, Кочкин, Кушаков.

Дело самих ребят, нас всех — постоять за честь школы".

"Русская Мысль", Париж, 30 сентября 1971 года. Несчастный случай с патриархом Пименом.

"В воскресенье 12 сентября патриарх Пимен возвращался на машине из Троице-Сергиевой — Лавры, где служил Литургию. Неожиданно дорогу начал перебегать пьяный, причем стоящий неподалеку милиционер не сделал попытки его остановить. Навстречу шел грузовик, который, чтобы не задавить пьяного, как это объяснил шофер, резко свернул в сторону и врезался в машину святейшего. Машина перевернулась, патриарх был выброшен на землю. У него оказалась сломанной ключица. Его перевезли в Москву в его покои, где его сейчас лечат.

Трудно конечно утверждать определенно, что это обычный несчастный случай или организованное покушение, но церковные люди в Москве убеждены в последнем".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
