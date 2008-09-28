Утверждены новые правила торговли холодильниками… — писала газета Вечерняя Москва 29 сентября 1961 года

4:15 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости Дня", 29 сентября (16 сентября) 1901 года. Атлетические состязания.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 29 сентября

"Доигрались, то-бишь — доборолись.

Вчерашний атлетический турнир кончился кровопролитием. В третье схватке Лебуше (Рауль де Буше) искровянил и сильно поранил ухо своему противнику Гицлеру. Первые десять минут не дали результата. Во второй схватке Лебуше поусердствовали не в меру — чуть не свернул Гицлеру головы и борьбу догадались оборвать…"

"Русское Слово", 29 сентября (16 сентября) 1905 года.

"Петербург, 15, IХ. С. Ю. Витте прибыл утром, встречен многими членами Государственного Совета, другими сановниками, корейской миссией и массой публики. Отвечая на приветственную речь одного из публики, Витте сказал, что во всем действовал согласно инструкциям Монарха и счастлив был встретить везде, особенно в Америке, общее сочувствие".

"Русское Слово", № 214, 29 сентября (16 сентября) 1908 года. Объявление.

"Вы лысы, у вас лезут волосы и появилась перхоть. Мысль об этом не дает вам ни минуты покоя, вы применили массы всевозможных средств, истратили много времени и денег, но пользы нет, вы уже отчаиваетесь. Но вы ошибаетесь: есть строго научный препарат, получивший громадное распространение во всем мире и давший блестящие результаты, это — "Экстракт Бернэ". От него быстро появляются новые ростки волос, крепнут корни, прекращается выпадение волос, уничтожается перхоть и пр. Испробуйте и убедитесь…"

"Гудок", 29 сентября 1921 года. Вместо молебна.

"Рабочий поезд с железнодорожниками Казанской ж. д., ездивший не так давно по курской дороге, едва не потерпел крушение.

Невдалеке от ст. Нара оборвался паровозный крюк, и состав, оторвавшись от паровоза, развил скорость до девяноста верст.

Машинист тов. Черкасов не растерялся. Идя впереди состава, он все время делал предупреждение тревожными свистками.

Когда состав был остановлен, часть "спасенных" хотела служить молебен, и предлагала собрать для этого деньги. Но огромное большинство ехавших предложило устроить собор для голодающих. Было собрано 2 миллиона 200 с лишним тысяч рублей ".

"Вечерняя Москва", 29 сентября 1961 года. Холодильники по заказу.

"В Москве вводятся новые правила продажи холодильников.

Директор-распорядитель Государственного универсального магазина В. И. Коновалов рассказал корреспонденту "Вечерней Москвы":

"Сейчас холодильник всех марок продаются в десятках магазинов города. Это приводит к тому, что многие москвичи не знают, где можно приобрести этот еще дефицитный товар. К тому же небольшие магазины получают огромное количество холодильников, что создает большие неудобства для населения.

Главное управление торговли Мосгорисполкома решило сосредоточить продажу холодильников таких марок, как "ЗИЛ", "Ока", "Днепр", "Саратов", "Север" только в ГУМе и некоторых магазинах Мосэлетросбытторга.

Утверждены новые правила торговли холодильниками. Они заключаются в том, что при оформлении заказа покупатель оплачивает стоимость, а магазин в течение не более чем трех месяцев гарантирует доставку холодильника на дом. Покупатель предварительно извещается, в какой точно день и время ему будет доставлена покупка.

Изменение сделанного заказа, передача его другому лицу не допускаются".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.