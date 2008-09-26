Рабочие постановили просить дать Нижнему-Новгороду и Нижегородскому краю имя любимого писателя Горького… — писала газета Правда 27 сентября 1932 года

"Московские ведомости", 27 сентября (14 сентября) 1902 года. Издержки Американцев в Париже.

"Одна французская газета высчитала, что американцы ежегодно оставляют в Париже более 20 миллионов франков. Морган, Корнеджи, Вандербильд, Шваб ежедневно делают покупки в лучших магазинах улиц De la Paix и Avenut de l'Opera. Мистрисс Иеркс из Чикаго, каждый год тратит 100 000 франков у парижских портных и модисток, а расход в этой отрасли многих американок простирается от 60 до 80 тысяч франков ежегодно".

"Южный телеграф", Ростов-на-Дону, 27 сентября (14 сентября) 1906 года.

"Купец Николай Успенский подал градоначальнику заявление о том, что жена его Евдокия Успенская и ее сестра Мария Мясоедова составили заговор с целью убить его, Успенский указывает на некоего Павла Гутсона, которого Е. Успенская наняла для его убийства за вознаграждение в 1000 руб. Заявление Н. Успенского произведенным дознанием не подтвердилось и есть основание сомневаться в нормальности заявителя".

"Русское Слово", №213, 27 сентября (14 сентября) 1908 года. Объявление.

"Бракоразводные дела. Ведение во всех духовных консисториях. Советы по делам наследным, опекунским, по усыновлению и узаконению детей, по делам дворянства, потомственного и личного гражданства. Составление деловых бумаг и прошений на Высочайшее имя. Исходатайствование патентов и привилегий принимает на себя Кандидат Прав Н. Е. Филипченко. Москва, Газетный пер…"

"Русское Слово", №213, 27 сентября (14 сентября) 1908 года. Биржа.

"Москва. 13-го сентября. Настроение твердое. Государственная 4% рента, 5% займ 1906 г. И 5% внутренний займ 1908 г. повысились на одну восьмую процента. С выигрышными займами бездеятельно. На ипотечном рынке без изменения. Из железнодорожных крепче с с юго-восточными и рыбинскими на полрубля. С банковскими акциями твердо. Акции русского для внешней торговли банка, спб.-международного промышленного на один рубль, азовско-донского на три рубля, сибирского торгового — на два рубля…"

"Русское Слово", №213, 27 сентября (14 сентября) 1908 года. Объявление.

"3 руб. — вознаграждение доставившему небольшую черную собаку, помесь таксы. Кличка "Том", по Покровку, дом Елагиной, кв. 26".

"Правда", 27 сентября 1932 года. Нижнему Новгороду — имя М. Горького.

"Нижний-Новгород. 26 сентября. (Наш корр.). Вчера на предприятиях Нижнего- Новгорода происходили массовые митинги рабочих и ИТРЮ посвященные 40-летию литературно-революционной деятельности Горького. В единодушно принятых решениях рабочие постановили просить дать Нижнему-Новгороду и Нижегородскому краю имя любимого писателя Горького. На объединенном торжественном заседании крайкома ВКП(б), крайисполкома. крайсовпрофа, горкома ВКП(б), горсовета и горсовпрофа совместно с районными организациями, рабочими и работницами заводов и фабрик Нижнего-Новгорода постановлено переименовать Нижний-Новгород в Горький, а Нижегородский край — в Горьковский край, и просить ЦИК СССР утвердить это решение".

"Известия", 27 сентября 1937 года. Успехи советских физиков.

"Вчера, после шести дней работы, закончилась II всесоюзная конференция по изучению атомного ядра, созванная Академией наук СССР. Доклады, сделанные на конференции, и их обсуждение свидетельствуют о том, что советские физики завоевали одно из ведущих мест в мировой науке. Из среды рабочих и крестьян выдвинулось немало новых молодых талантливых ученых, успешно работающих в области атомного ядра. За четыре года, прошедшие со времени первой конференции по атомному ядру, число физиков, работающих над разгадкой его тайн, возросло в несколько раз. Последний день конференции был посвящен внутриядерным силам. Природа этих сил до сих пор не ясна. Установлено, однако, что они не обусловлены взаимодействием электрических зарядов. После докладов профессоров Тамма и Ландау, а также научного сотрудника Ленинградского университета т. Павинского и развернувшейся по ним дискуссии с заключительным словом выступил академик А. Иоффе. Подводя итоги конференции, акад. Иоффе дал высокую оценку работам советских физиков в области атомного ядра…- Наше правительство, — говорит академик. Иоффе, — уделяет большое внимание той работе, которую мы ведем, и щедро ее финансирует. Ему мы главным образом обязаны тем, что советская физика вооружается новейшими техническими установками. Ярким доказательством величайшей заботы партии и правительства об успехах науки является наша конференция, окруженная вниманием всей советской общественности".

