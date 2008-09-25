Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату… — писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года

"Московский листок", 26 сентября (13 сентября) 1902 года. Проглоченное кольцо.

"11 сентября мещ. Васса Максимова, проходя по Тверской улице, встретилась с каким-то молодым человеком, который стал приставать к Максимовой с предложением проводить ее домой, а затем схватил ее за руку, снял зубами с пальца золотое кольцо и проглотил его. Неизвестного задержали и отправили в участок…"

"Русское Слово", 26 сентября (13 сентября) 1906 года. Черносотенные зверства.

"Одесса, 12, IХ. Ежедневно в центре города в районе расположения пресловутой чайной "союза русского народа", а в действительности попросту притона хулиганов происходят дикие сцен насилий и избиения мирных обывателей. Избивают евреев, студентов, учащихся, просто людей с интеллигентной физиономией".

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Новая студенческая столовая.

"Вчера на Плющихе, в Большом Воздвиженском переулке, в доме Бахвалова, открыла действия столовая зарегистрированного общества курсисток и студентов, предназначаемая для студентов-медиков и курсисток-медичек по преимуществу. Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату. Столовая надеется давать и бесплатные обеды нуждающимся, если будут на это притекать пожертвования…

На открытии столовой были вчера ректор Университета Мануилов, проф. Мензбирь, учредители общества столовой, члены правления и др. От правления Мануилова приветствовали с новым избранием все ректоры, благодарили за доброе отношение к студенчеству, внимание к интересам его".

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Объявление.

"Дама высшего круга приобрела у знаменитого английского профессора рецепт приготовления крема, обладающего замечательными качествами. После 2-3 недельного применения его лицо приобретает ослепительную белизну, свежесть и нежность. Кожа лица становится матово-бархатистой, и всяческие недостатки его, как то: веснушки, угри, желтые пятна, морщины и мелкие складки под глазами, быстро уничтожаются. Рецепт этого чудодейственного средства она держала в строжайшем секрете, так что только она одна знала истинную причину неувядающей молодости и красоты своей…

В настоящее время секрет приготовления этого препарата, который я назвала кремом "Ода", находится у меня в руках…

Каждая дама, барышня, мужчина, желающие уничтожить недостатки кожи, сохранить и приобрести красоту, должны испробовать крем "Ода"…

Большая банка крема "Оды" стоит 5 руб., средняя — 3 руб…"

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Объявление.

"Новость! " The Invertere Coat ”. Пальто английское "Деми". Мужское и дамское. Носится с двух сторон. Патент. Лондон 1908 г. М. и И. Мандаль, Петровка".

"Правда", 26 сентября 1931 года. На стройке Дворца советов.

"Календарный план, разработанный управлением строительства Дворца советов, предусматривает окончание разборки бывшего храма христа спасителя к 15 декабря 1931 г. Очистка площади строительства должна закончиться к 15 января 1932. Зима 1931 — 32 г. будет использована для устройства фундаментов Дворца советов.

Проект будущего Дворца должен быть готов к февралю 1932 г. Строительный сезон 1932 г. предназначен для постройки здания вчерне. В это же время будут организованы мраморные, гранитные разработки, мебельные мастерские и т. п.

Весь 1933 г. уйдет на отделку и внутренние работы во Дворце. В конце 1933 г. Дворец советов должен быть открыт".

"Правда", 26 сентября 1931 года. Фунт катится вниз.

"Лондон, 24 сентября. (ТАСС). Продолжающееся падение фунта стерлингов вызывает стремление капиталистов вкладывать капиталы в финансовые и промышленные предприятия.

Цены на все государственные бумаги падают, а на бумаги промышленных предприятий растут. Буржуазия предпочитает держать свои средства даже в малоприбыльных отраслях промышленности, чем в обесценивающихся государственных облигациях".

"Последние Новости", Париж, 26 сентября 1932 года. Высылка интуристов.

"Лондон, 25 сентября (Сентраль-Ньюс). Из Вильно сообщают о прибытии на польскую границу 20 интуристов — англичан, немцев и американцев, — высланных из СССР за критику "пятилетки". Ссыльные находятся на пограничных станциях Столбцы, Доманевичи и Коздровичи. У американца Стимсона перед высылкой отобрали автомобиль, на том основании, что он, будто бы, не уплатил всех причитавшихся с него налогов".

