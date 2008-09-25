Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату… — писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
— писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года

Общество

"Московский листок", 26 сентября (13 сентября) 1902 года. Проглоченное кольцо.

Газетные архивы 26 сентября
Газетные архивы 26 сентября

"11 сентября мещ. Васса Максимова, проходя по Тверской улице, встретилась с каким-то молодым человеком, который стал приставать к Максимовой с предложением проводить ее домой, а затем схватил ее за руку, снял зубами с пальца золотое кольцо и проглотил его. Неизвестного задержали и отправили в участок…"

"Русское Слово", 26 сентября (13 сентября) 1906 года. Черносотенные зверства.

"Одесса, 12, IХ. Ежедневно в центре города в районе расположения пресловутой чайной "союза русского народа", а в действительности попросту притона хулиганов происходят дикие сцен насилий и избиения мирных обывателей. Избивают евреев, студентов, учащихся, просто людей с интеллигентной физиономией".

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Новая студенческая столовая.

"Вчера на Плющихе, в Большом Воздвиженском переулке, в доме Бахвалова, открыла действия столовая зарегистрированного общества курсисток и студентов, предназначаемая для студентов-медиков и курсисток-медичек по преимуществу. Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату. Столовая надеется давать и бесплатные обеды нуждающимся, если будут на это притекать пожертвования…

На открытии столовой были вчера ректор Университета Мануилов, проф. Мензбирь, учредители общества столовой, члены правления и др. От правления Мануилова приветствовали с новым избранием все ректоры, благодарили за доброе отношение к студенчеству, внимание к интересам его".

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Объявление.

"Дама высшего круга приобрела у знаменитого английского профессора рецепт приготовления крема, обладающего замечательными качествами. После 2-3 недельного применения его лицо приобретает ослепительную белизну, свежесть и нежность. Кожа лица становится матово-бархатистой, и всяческие недостатки его, как то: веснушки, угри, желтые пятна, морщины и мелкие складки под глазами, быстро уничтожаются. Рецепт этого чудодейственного средства она держала в строжайшем секрете, так что только она одна знала истинную причину неувядающей молодости и красоты своей…

В настоящее время секрет приготовления этого препарата, который я назвала кремом "Ода", находится у меня в руках…

Каждая дама, барышня, мужчина, желающие уничтожить недостатки кожи, сохранить и приобрести красоту, должны испробовать крем "Ода"…
Большая банка крема "Оды" стоит 5 руб., средняя — 3 руб…"

"Русское Слово", №212, 26 сентября (13 сентября) 1908 года. Объявление.

"Новость! " The Invertere Coat ”. Пальто английское "Деми". Мужское и дамское. Носится с двух сторон. Патент. Лондон 1908 г. М. и И. Мандаль, Петровка".

"Правда", 26 сентября 1931 года. На стройке Дворца советов.

"Календарный план, разработанный управлением строительства Дворца советов, предусматривает окончание разборки бывшего храма христа спасителя к 15 декабря 1931 г. Очистка площади строительства должна закончиться к 15 января 1932. Зима 1931 — 32 г. будет использована для устройства фундаментов Дворца советов.

Проект будущего Дворца должен быть готов к февралю 1932 г. Строительный сезон 1932 г. предназначен для постройки здания вчерне. В это же время будут организованы мраморные, гранитные разработки, мебельные мастерские и т. п.

Весь 1933 г. уйдет на отделку и внутренние работы во Дворце. В конце 1933 г. Дворец советов должен быть открыт".

"Правда", 26 сентября 1931 года. Фунт катится вниз.

"Лондон, 24 сентября. (ТАСС). Продолжающееся падение фунта стерлингов вызывает стремление капиталистов вкладывать капиталы в финансовые и промышленные предприятия.

Цены на все государственные бумаги падают, а на бумаги промышленных предприятий растут. Буржуазия предпочитает держать свои средства даже в малоприбыльных отраслях промышленности, чем в обесценивающихся государственных облигациях".

"Последние Новости", Париж, 26 сентября 1932 года. Высылка интуристов.

"Лондон, 25 сентября (Сентраль-Ньюс). Из Вильно сообщают о прибытии на польскую границу 20 интуристов — англичан, немцев и американцев, — высланных из СССР за критику "пятилетки". Ссыльные находятся на пограничных станциях Столбцы, Доманевичи и Коздровичи. У американца Стимсона перед высылкой отобрали автомобиль, на том основании, что он, будто бы, не уплатил всех причитавшихся с него налогов".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
