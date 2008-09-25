Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Участки под дачи мерою около 600 кв. сажень продаются ценою от 1 до 2 р… — писала газета Русское Слово 25 сентября 1908 года

5:47
Общество

"Московские ведомости", 25 сентября (12 сентября) 1901 года. Конкурс красоты.

Газетные архивы 25 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 25 сентября

"В Берлине состоялся недавно удивительно оригинальный конкурс красоты мужчин. Жюри состояло из очень серьезных лиц. В нем приняли участие профессора, директор физиологического института, скульпторы, профессор академии искусств и художники. Жюри принимало во внимание не столько красоту лица, сколько красивое сложение…

Первая награда присуждена одному счетчику, а вторая почтальону…"

"Московский листок", 25 сентября (12 сентября) 1902 года.

"В Петербурге среди купечества много разговоров относительно коммерсанта Ю. К., сделавшего в начале этого месяца грандиозный скандал в Монте-Карло после проигрыша 5 тыс. рублей. Проигравшийся во хмелю и вне себя от гнева, К. стал ругаться чисто по-русски, называя учреждение "притоном; при этом он стучал кулаком по одному из игральных столов и побил стражника".

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. "Гипнотизерша".

"Киев. 11. IX. Задержана бежавшая из лечебницы в Риме жена лодзинского фабриканта баронесса Гейнцель. Подруга баронессы, некая Смоленская, жившая с ней в Риме, посредством гипнотизма выманила у нее крупные суммы. Гипноз отразился на умственных способностях баронессы. Из Киева Гейнцель отправлена в Берлин, где посредством гипноза надеются освободить ее от внушения. Смоленская предается суду".

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. Объявление.

"Участки под дачи мерою около 600 кв. сажень продаются ценою от 1 до 2 р. кв. саж. На 27 версте (платформа) московско-брестской ж. д. при имении "Власиха" (бывш. О. М. Вагау), владения светлейшего князя Константина Александровича Горчакова.

Местность высокая, сухая, в участках устраиваются тротуары и шоссируются проезды. На участках смешанный лес до 35 лет и 5 прудов для общего пользования…"

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. Объявление.

"Нужна бонна-немка, иностранка, к девочке шести лет, желательно со знанием музыки, без претензий, рекомендации необходимы. Являться в воскресенье, 14 сентября, от 3 до 5 часов. Сокольничье шоссе…"

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 25 сентября 1931 года. Нападение.

"Близ Перми военная часть по пути на маневры разгромила образцовый птичник, свиной маточник и скотный двор агрокомбината. При попустительстве комсостава, красноармейцы похитили: 270 кур, 600 цыплят, 89 поросят и увели 23 телушки. Вызванный отряд ГПУ по малочисленности не мог оказать противодействия разгрому. Штаб дивизии на запрос командующего округом всю вину за разгром возлагает на райисполком, в течение трех недель вместо мяса поставляющий недоброкачественную рыбу, 80 проц. которой при приемке приходится выбрасывать. В виду этого оказалось невозможным сдержать возбуждение красноармейцев при проходе агрокомбината ".

"Правда", 25 сентября 1941 года. От Советского Информбюро.

"Партизанский отряд под командованием учителя тов. М., действующий в Одесской области, совершил ряд смелых нападений на немецкие части. Недавно в селе У. расположился отряд немецкой мотопехоты в 50 солдат. Фашисты грабили крестьян и всячески над ними издевались. Ночью партизаны во главе с командиром бесшумно сняли часовых и ворвались в село. Партизаны уничтожили 20 солдат и 2 офицеров, подожгли 12 автомашин и цистерну с бензином. В руки партизан попало много оружия и боеприпасов. Через несколько дней партизанский отряд поджег мельницу у гор. С., куда оккупанты свезли для помола зерно для германской армии. Во время пожара сгорело много зерна".

"Правда", 25 сентября 1941 года. Бесстрашный разведчик

"Ленинградский музыкант Дмитрий Павлович Петров, придя в армию, стал разведчиком. Недавно командование соединения назначило его командиром разведки полка и присвоило ему звание старшины. Тов. Петров — снайпер. При наступлении нашей части на деревню Н. тов. Петров забрался на чердак одного из домов и застрелил оттуда 8 вражеских солдат и 2 офицеров. Тов. Петров принят кандидатом в члены ВКП(б)".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
