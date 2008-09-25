Участки под дачи мерою около 600 кв. сажень продаются ценою от 1 до 2 р… — писала газета Русское Слово 25 сентября 1908 года

"Московские ведомости", 25 сентября (12 сентября) 1901 года. Конкурс красоты.

Газетные архивы 25 сентября

"В Берлине состоялся недавно удивительно оригинальный конкурс красоты мужчин. Жюри состояло из очень серьезных лиц. В нем приняли участие профессора, директор физиологического института, скульпторы, профессор академии искусств и художники. Жюри принимало во внимание не столько красоту лица, сколько красивое сложение…

Первая награда присуждена одному счетчику, а вторая почтальону…"

"Московский листок", 25 сентября (12 сентября) 1902 года.

"В Петербурге среди купечества много разговоров относительно коммерсанта Ю. К., сделавшего в начале этого месяца грандиозный скандал в Монте-Карло после проигрыша 5 тыс. рублей. Проигравшийся во хмелю и вне себя от гнева, К. стал ругаться чисто по-русски, называя учреждение "притоном; при этом он стучал кулаком по одному из игральных столов и побил стражника".

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. "Гипнотизерша".

"Киев. 11. IX. Задержана бежавшая из лечебницы в Риме жена лодзинского фабриканта баронесса Гейнцель. Подруга баронессы, некая Смоленская, жившая с ней в Риме, посредством гипнотизма выманила у нее крупные суммы. Гипноз отразился на умственных способностях баронессы. Из Киева Гейнцель отправлена в Берлин, где посредством гипноза надеются освободить ее от внушения. Смоленская предается суду".

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. Объявление.

"Участки под дачи мерою около 600 кв. сажень продаются ценою от 1 до 2 р. кв. саж. На 27 версте (платформа) московско-брестской ж. д. при имении "Власиха" (бывш. О. М. Вагау), владения светлейшего князя Константина Александровича Горчакова.

Местность высокая, сухая, в участках устраиваются тротуары и шоссируются проезды. На участках смешанный лес до 35 лет и 5 прудов для общего пользования…"

"Русское Слово", №211, 25 сентября (12 сентября) 1908 года. Объявление.

"Нужна бонна-немка, иностранка, к девочке шести лет, желательно со знанием музыки, без претензий, рекомендации необходимы. Являться в воскресенье, 14 сентября, от 3 до 5 часов. Сокольничье шоссе…"

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 25 сентября 1931 года. Нападение.

"Близ Перми военная часть по пути на маневры разгромила образцовый птичник, свиной маточник и скотный двор агрокомбината. При попустительстве комсостава, красноармейцы похитили: 270 кур, 600 цыплят, 89 поросят и увели 23 телушки. Вызванный отряд ГПУ по малочисленности не мог оказать противодействия разгрому. Штаб дивизии на запрос командующего округом всю вину за разгром возлагает на райисполком, в течение трех недель вместо мяса поставляющий недоброкачественную рыбу, 80 проц. которой при приемке приходится выбрасывать. В виду этого оказалось невозможным сдержать возбуждение красноармейцев при проходе агрокомбината ".

"Правда", 25 сентября 1941 года. От Советского Информбюро.

"Партизанский отряд под командованием учителя тов. М., действующий в Одесской области, совершил ряд смелых нападений на немецкие части. Недавно в селе У. расположился отряд немецкой мотопехоты в 50 солдат. Фашисты грабили крестьян и всячески над ними издевались. Ночью партизаны во главе с командиром бесшумно сняли часовых и ворвались в село. Партизаны уничтожили 20 солдат и 2 офицеров, подожгли 12 автомашин и цистерну с бензином. В руки партизан попало много оружия и боеприпасов. Через несколько дней партизанский отряд поджег мельницу у гор. С., куда оккупанты свезли для помола зерно для германской армии. Во время пожара сгорело много зерна".

"Правда", 25 сентября 1941 года. Бесстрашный разведчик

"Ленинградский музыкант Дмитрий Павлович Петров, придя в армию, стал разведчиком. Недавно командование соединения назначило его командиром разведки полка и присвоило ему звание старшины. Тов. Петров — снайпер. При наступлении нашей части на деревню Н. тов. Петров забрался на чердак одного из домов и застрелил оттуда 8 вражеских солдат и 2 офицеров. Тов. Петров принят кандидатом в члены ВКП(б)".

