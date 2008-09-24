Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Настроение с капитальными бумагами бездеятельное, с дивидендными твердое… — писала газета Русское Слово 24 сентября 1908 года

4:57
Общество

"Московские ведомости", 24 сентября (11 сентября) 1901 года. Аренсбург. Продажа ребенка.

Газетные архивы 24 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 24 сентября

"Недавно, как сообщает корреспондент "Петербургского Листка", владелец находившегося в Аренсбурге странствующего цирка предложил местным крестьянкам продавать своих детей для пополнения труппы. И, как это ни странно, а среди крестьян нашлась одна мать, которая отдала владельцу цирка свою пятилетнюю дочь, получив за это всего 3 рубля".

"Русское Слово", №210, 24 сентября (11 сентября) 1908 года. Фруктовый кризис.

"Феодосия. 10. IX. Крупнейший в Крыму садовладелец, член первой Думы Крыма в беседе с вашим сотрудником заявил, что охватившая Россию холерная эпидемия причинила непоправимый вред фруктовой кампании в Крыму. Отпали главные рынки — Петербург, Москва, Киев. Сделок совершенно не совершается. Пострадавшими являются некоторые садовладельцы и перекупщики, коим причинено убытков на 500,000 руб. Цены на фрукты упали на 50 процентов…"

"Русское Слово", №210, 24 сентября (11 сентября) 1908 года. Биржа.

"Москва, 10-го сентября. Настроение с капитальными бумагами бездеятельное, с дивидендными твердое. Государственная 4% рента и государственные займы остались во вчерашних ценах. Из выигрышных займов улучшился второй на полрубля, первый и третий без перемен. На ипотечном рынке крепче с облигациями московского городского кредитного общества, слабее 4 &frac12 % закладными листами нижегородско-самарского и спб.-тульского банков. Из железнодорожных акций окрепли юго-восточная на один рубль…"

"Русское Слово", №210, 24 сентября (11 сентября) 1908 года. Объявление.

"Для предупреждения заражения холерой рекомендуются ватер-клозеты, раковины, помойные ямы и т. п. поливать жидким формалином, а жилые помещения дезинфицировать формалиновыми лампами: Гигея — для небольших, Эскулап — для больших помещений. Преимущество дезинфекции формалиновыми лампами то, что мебель и прочая обстановка квартир не портятся. Продается во всех аптеках и аптекарских магазинах. Просим требовать в оригинальной упаковке "Шеринг"…"

"Правда", 24 сентября 1931 года. В ответ на вылазки классового врага — досрочно перевыполнить план.

"Харьков, 22 сентября. (Наш корр.). В Новоукраинском районе председатель колхоза "Червона зирка" Иванов, поддавшись кулацкой агитации, вместо выполнения планов хлебозаготовок, развез 3 000 центнеров по амбарам колхозников. Он же вел агитацию среди колхозников против сдачи хлеба государству.

В артели им. Сталина, бродского сельсовета, председатель артели Новинский и его приспешники — Губарь, Петров и Корецкий также вели агитацию против выполнения плана хлебозаготовок. Эта группа саботировала постановление общего собрания колхозников о выполнении плана хлебозаготовок. Колхозники за связь с кулаками исключили из члена артели: Новинского, Губаря, Петрова и Корецкого. В ответ на вылазку классового врага общее собрание решило: "Досрочно и с перевыполнением закончить годовой план хлебозаготовок колхоза…"

"Ленинградская правда, 24 сентября 1941 года. Извещение Ленинградской городской комиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии.

"Ленинградская городская комиссия извещает, что прием теплых вещей для Красной Армии производится непосредственно на предприятиях, в учреждениях, домохозяйствах и в районных пунктах.

Принимаются как новые, так и поношенные чистые и вполне годные для дальнейшей носки теплые вещи: шинели, ватники, стеганые куртки, белье, носки и т. д., а также различные материалы для их пошивки.

В приеме вещей выдаются квитанции установленной формы".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
