Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года

"Новости дня", 23 сентября (10 сентября) 1901 года.

"В ночь на сегодня в 1 час из "Аквариума " поднялся в вольный полет освобожденный от привязи большой шар. Та компания, которая накануне собиралась лететь, раздумала и отказалась от этого путешествия, и образовалась экспромтом новая, из самого Жильбера, одной дамы-француженки и одного московского хроникера. Шар взял направление на юг. Г. Жильбер думает пропутешествовать до Орла".

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Объявление.

"Вы похожи на мальчишку, если не обладаете лучшим украшением мужского лица — красивыми усами. Вместо них у вас имеется мелкий пушок волос, или же усы ваши настолько малы, что их поодаль не заметишь. Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью, и думаете, что вы навеки лишены такого украшения. Но вы ошибаетесь! Я категорически заявляю, что у меня есть средство наделить вас тем, чего природа вас лишила. Вы, может быть, уже слышали о препарате под названием "Перу"…"

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Мясная политика.

"В начале зимы прошлого года наши "отцы города" предполагали что-то сделать для удешевления мяса в Москве. В начале весны они собирались что-то сделать. Летом обещали всенепременнейше вступить в решительную борьбу с дороговизной мясных продуктов. Наконец дождались до того, что градоначальник напомнил городской управе о необходимости позаботиться о том, чтобы москвичи не отвыкали от потребления мяса…"

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Зоологический сад.

"Юбилейная акклиматизационная выставка продолжится до 14-го сентября. Открыта с 10 ч. утра до 10 ч. вечера. Прибыла вторая партия животных: зубры, американские бизоны, тарпаны, зеброиды, олени, антилопы, муфоны, страусы, дрозды, фазаны, лебеди и пр…"

"Известия", 23 сентября 1922 года. Конец "Холодного Яра".

"Ликвидировано последнее гнездо бандитов на Украине — "Холодный Яр" в Черкасском и Чигиринском уездах. Бандиты пришли к черкасскому исполкому с красными знаменами, на которых было написано: "Да здравствует Советская власть на Украине! Уездному исполкому от бывших бандитов"".

"Правда, 23 сентября 1962 года. Пираты прочь с морских дорог!

"22 сентября заместитель министра иностранных дел СССР С. Г. Лапин принял временного поверенного в делах США в СССР Дж. М. Максуини и вручил ему следующую ноту протеста Советского правительства правительству США:

Как стало известно Советскому правительству, судебные власти Пуэрто-Рико наложили арест на принадлежащий советской внешнеторговой организации сахар, который находился на борту английского судна "Стретхэн-Хилл", следовавшего из Кубы в Советский Союз и зашедшего в пуэрториканский порт Сан-Хуан для вынужденного ремонта.

Наложение ареста на сахар, принадлежащий советской внешнеторговой организации, во исполнение решений по якобы имеющейся претензии к правительству третьего государства, является актом неприкрытого произвола.

Соединенные Штаты Америки, осуществляющие юрисдикцию в Пуэрто-Рико, несут полную ответственность за незаконные действия пуэрториканкских судебных властей".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.