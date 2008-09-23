Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи
Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка
Арктика показывает будущее энергетики: кратеры как окно в подземные миры — предупреждение из недр
Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления
Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга
Создан разговорник для общения с собаками: теперь питомец поймёт каждое ваше слово
Интернет пропал, а вместе с ним и ваши права: почему цифровое удостоверение не спасает
Котлеты всегда получаются сухими? Добавьте этот продукт — и всё изменится
Губка вместо охранника: быстрая уборка превращает душ в опасность для хозяев

Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года

4:16
Общество

"Новости дня", 23 сентября (10 сентября) 1901 года.

Газетные архивы 23 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 23 сентября

"В ночь на сегодня в 1 час из "Аквариума " поднялся в вольный полет освобожденный от привязи большой шар. Та компания, которая накануне собиралась лететь, раздумала и отказалась от этого путешествия, и образовалась экспромтом новая, из самого Жильбера, одной дамы-француженки и одного московского хроникера. Шар взял направление на юг. Г. Жильбер думает пропутешествовать до Орла".

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Объявление.

"Вы похожи на мальчишку, если не обладаете лучшим украшением мужского лица — красивыми усами. Вместо них у вас имеется мелкий пушок волос, или же усы ваши настолько малы, что их поодаль не заметишь. Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью, и думаете, что вы навеки лишены такого украшения. Но вы ошибаетесь! Я категорически заявляю, что у меня есть средство наделить вас тем, чего природа вас лишила. Вы, может быть, уже слышали о препарате под названием "Перу"…"

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Мясная политика.

"В начале зимы прошлого года наши "отцы города" предполагали что-то сделать для удешевления мяса в Москве. В начале весны они собирались что-то сделать. Летом обещали всенепременнейше вступить в решительную борьбу с дороговизной мясных продуктов. Наконец дождались до того, что градоначальник напомнил городской управе о необходимости позаботиться о том, чтобы москвичи не отвыкали от потребления мяса…"

"Русское Слово", №209, 23 сентября (10 сентября) 1908 года. Зоологический сад.

"Юбилейная акклиматизационная выставка продолжится до 14-го сентября. Открыта с 10 ч. утра до 10 ч. вечера. Прибыла вторая партия животных: зубры, американские бизоны, тарпаны, зеброиды, олени, антилопы, муфоны, страусы, дрозды, фазаны, лебеди и пр…"

"Известия", 23 сентября 1922 года. Конец "Холодного Яра".

"Ликвидировано последнее гнездо бандитов на Украине — "Холодный Яр" в Черкасском и Чигиринском уездах. Бандиты пришли к черкасскому исполкому с красными знаменами, на которых было написано: "Да здравствует Советская власть на Украине! Уездному исполкому от бывших бандитов"".

"Правда, 23 сентября 1962 года. Пираты прочь с морских дорог!

"22 сентября заместитель министра иностранных дел СССР С. Г. Лапин принял временного поверенного в делах США в СССР Дж. М. Максуини и вручил ему следующую ноту протеста Советского правительства правительству США:

Как стало известно Советскому правительству, судебные власти Пуэрто-Рико наложили арест на принадлежащий советской внешнеторговой организации сахар, который находился на борту английского судна "Стретхэн-Хилл", следовавшего из Кубы в Советский Союз и зашедшего в пуэрториканский порт Сан-Хуан для вынужденного ремонта.

Наложение ареста на сахар, принадлежащий советской внешнеторговой организации, во исполнение решений по якобы имеющейся претензии к правительству третьего государства, является актом неприкрытого произвола.

Соединенные Штаты Америки, осуществляющие юрисдикцию в Пуэрто-Рико, несут полную ответственность за незаконные действия пуэрториканкских судебных властей".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Котлеты всегда получаются сухими? Добавьте этот продукт — и всё изменится
Губка вместо охранника: быстрая уборка превращает душ в опасность для хозяев
Почему попа не округляется, даже если приседаешь: разоблачаем главный миф и правильность тренировок
Не верьте своим глазам: какие купюры в России подделывают чаще всего
Озеро-обманка: туристы катаются на лодках, а под водой зреет катастрофа
Сладкая иллюзия — горький финал: газировка крадет здоровье молча — болезнь приходит неожиданно
Забудьте про рассаду: взрослые кустики зелени экономят силы и время — свяжая зелень крглый год
Собака вместо глюкометра: как питомец спасает жизнь диабетику, пока тот спит
Водительское удостоверение превращается в элитный клуб: автошколы роняют доступность
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.