Речники дали слово товарищу Сталину досрочно выполнить навигационный пан перевозки пассажиров и грузов… — писала газета Правда 16 сентября 1951 года

5:37
Общество

"Московский листок", 16 сентября (3 сентября) 1901 года.

Газетные архивы 16 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 16 сентября

"На днях прибыл в Петербург уроженец гор. Шуши Лука Вачнадзе, имеющий 116 лет от роду. Это еще бодрый старик, прибывший в Петербург с исключительной целью посмотреть столицу и навестить своих родственников".

"Русское Слово", 16 сентября (3 сентября) 1904 года. Кража у г. Поддубного.

"Вчера известный борец Поддубный заявил о крупной краже у него 1168 руб. По словам г. Поддубного, накануне вечером, когда он проходил по Тверской, к нему начала приставать какая-то незнакомая женщина "с лестными предложениями", а когда, наконец, она отстала, г. Поддубный обнаружил пропажу бумажника из бокового кармана с паспортом, визитными карточками и 1168 руб. денег. Так Самсон пострадал от Далилы".

"Русское Слово", № 204, 16 сентября (3 сентября) 1908 года. Объявление.

"Принимается подписка на второй год издания (с сентября 1908 по сентябрь 1909 года) на журнал "Свободное воспитание", имеющий своей целью разработку вопросов о воспитании и образовании, основанных на самодеятельности и удовлетворении свободных запросов детей и юношества и на производительном труде, как необходимой основе жизни…"

"Русское Слово", № 204, 16 сентября (3 сентября) 1908 года. Большой театр. "Садко".

"Милое чиновничье гнездышко, именуемое театральной конторой, постоянно старается дать почувствовать себе цену. 30-го августа состоялось пятисотое представление "Жизнь за царя" Глинки, и прошло как самый заурядный спектакль, ничем не отмеченное, кроме разве самой незначительности. Такой подвиг можно назвать единственным в своем роде, и русские театральные чиновники в этом случае, наверное, останутся неподражаемыми, ибо ни в каких театральных летописях прошлого нельзя найти ничего подобного и в будущем, конечно, нигде, кроме Москвы, не случится…"

"Правда", 16 сентября 1931 года. Франко-американская борьба за гегемонию в Европе.

"Париж, 9 сентября. Согласно сообщениям из Вашингтона, правительство САСШ решило поднять на конференции по разоружению вопрос о сокращении вооружений европейских стран — должников САСШ, ставя в зависимость от этого сокращения свои уступки в области межсоюзнических долгов.

Во французских политических кругах в этом американском проекте усматривают выступление против Франции, имеющее в виду изолировать ее поставить под "моральное" давление всех европейских держав, заинтересованных в снижении их задолженности в отношении САСШ, и, прежде всего, углубить англо-французские противоречия. Аналогичная оценка дается в тех же кругах двум другим "разоружительным" проектам Гувера: о 25-процентно сокращении вооружений в течение 5 лет (по 5 проц. ежегодно) и о "передышке" в военно-морском строительстве на 4 года…"

"Правда", 16 сентября 1932 года. Латвия в роли "чистильщика сапог".

"Рига. 10 сентября. (Соб. инф. "Правды"). Как известно на аграрной конференции в Варшаве 24 августа при благосклонном содействии Польши Латвия тоже получила приглашение на конференцию в Стрезе.

Теперь получился полнейший конфуз. На конференции в Стрезе Германия и Италия выступили против участия Латвии, которая, собственно говоря, не имеет никаких агарных интересов в Центральной и Восточной Европе. Характерно, что и Румыния выступала против участия Латвии.

В связи с этим газета "Петея Бриди" пишет, что "понятно, если на конференции в Стрезе Латвия встретила холодный прием со стороны Германии, но свершено непонятно, что союзник Польши — Румыния также возражала против Латвии и предлагала последней по существу ограничиться ролью "чистильщика сапог"".

"Правда", 16 сентября 1951 года. Досрочное выполнение навигационного плана.

"Горький, 15. (Корр. "Правды"). Речники Волжского грузо-пассажирского пароходства дали слово товарищу Сталину досрочно выполнить навигационный пан перевозки пассажиров и грузов.

Первой в пароходстве раньше срока на полтора месяца закончила выполнение навигационного план команда пассажирского судна "Память товарища Маркина". Недавно завершили навигационные задания по перевозке пассажиров и грузов команды судов "Володарский", "Третий Интернационал" и "Адмирал Ушаков".

Многие из судов пароходства совершили рейсы до Астрахани и обратно на сэкономленном топливе…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
