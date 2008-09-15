Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе… — писала газета Биржевые ведомости 15 сентября 1908 года

4:41
Общество

"Новое время", 15 сентября (2 сентября) 1907 года. Происшествия.

Газетные архивы 15 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 15 сентября

"Два дня назад на одной из дач во 2-м Парголове дачники: тит. сов. В. Смирнов и кол. сек. В. Снежский заметили в 12 час. ночи появившихся около дома подозрительных людей и вышли в сад. Смирнов произвел в воздух два выстрела из револьвера, после чего неизвестные скрылись темноте. После этого встревоженные дачники долго не могли успокоиться, а некоторые из них решили совсем не ложиться. Часа два спустя Смирнов, услышав в саду подозрительный шорох, вышел на балкон и в нескольких шагах заметил человеческую фигуру. Смирнов, полагая, что это вор, произвел в упор выстрел. Человек со стоном упал. На выстрел собрались испуганные жильцы и в лежащем человеке признали г. Снежского. Он оказался тяжело раненным".

"Биржевые ведомости", 15 сентября (2 сентября) 1908 года. На автомобилях по Европе.

"Предприняли продолжительные путешествия за границу целым караваном автомобилей гр. А. Д. Шереметев с супругой и младшим сыном, кн. В. Н. Орлов со своим сыном, гр. А. П. Зубов и т. д. Гр. А. Д. Шереметев предполагает объехать часть Германии, Италию, Испанию и закончить свое путешествие в Париже.

В одном из моторов следующих за автомобилем, управляемым самолично его владельцем, находится прислуга: камердинер, камеристка и т. д., сопровождающие в путешествии своих господ. Совсем как в доброе старое время, когда путешествовали в семейных домрезах и дилижансах на почтовых!

Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе. На южном берегу Крыма, где шоссе содержится прекрасно, теперь часто предпринимаются экскурсии на автомобилях. Как говорят, такая поездка будет предпринята проводящей в своем имении осень графиней Мордвиновой, с семьей".

"Русский Голос", Харбин, 15 сентября 1921 года. Наплыв голодных в Сибирь.

"Помимо детей, привезенных из Поволжья в Новониколаевск и Красноярск, западная Сибирь заполнена беженцами, двигающимися без всякого плана. Местные власти принимают меры к задержанию беженцев на линии Томск — Тайга, ибо положение в средней Сибири с продовольствием также неважное. Но все принимаемые меры оказываются тщетными и заградительные пункты бессильны задержать стихийное движение голодных ".

"Вечерняя Москва", 15 сентября 1932 года. Радио с "Сибирякова".

""Сибиряков" впервые в истории обогнул с севера Северную землю и, пробившись в тяжелых льдах, достиг устья Лены.

Погрузив уголь, "Сибиряков" взял на буксир два речных парохода и провел их в устье Колымы. Пройдя водой до Медвежьих островков, вступил в льды. Успешно продвигаемся вперед. В борьбе со льдами потеряли одну лопасть винта.

Все здоровы и уверены в успехе. Владимир Шнейдеров".

"Правда", 15 сентября 1961 года. Сообщение ТАСС.

"13 сентября с. г. в точно назначенное время произведен успешный запуск новой более мощной многоступенчатой ракеты-носителя в район центральной части Тихого океана на дальность более 12000 км.

Полет ракеты и действие всех ее ступеней проходили в соответствии с заданной программой.

Макет последней ступени ракеты-носителя достиг водной поверхности с отклонениями от точки прицеливания менее одного километра, чем подтверждена высокая точность работы систем управления ракеты. Предпоследняя ступень ракеты, выполнив свое назначение, войдя в плотные слои атмосферы, разрушилась.

Пуски многоступенчатых ракет-носителей космических объектов будут продолжены…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
