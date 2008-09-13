Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гараж этот будет представлять из себя последнее слово строительной техники… — писала газета Столичная молва 14 сентября 1908 года

Общество

"Новости Дня", 14 сентября (1 сентября) 1902 года. Московская хроника.

Газетные архивы 14 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 14 сентября

"Общество компании "Граммофон" возбуждает в суде громадный процесс против одного московского предпринимателя, задумавшего выпускать русские пластинки собственного производства, которые оказались перепечатанными гальванистическим способом с пластинок компании. На некоторых пластинках ловкий изобретатель даже не постеснялся оставить фабричный знак компании — "Граммофон"".

"Новое Время", 14 сентября (1 сентября) 1911 года. Московская хроника.

"В Москве образовалось акционерное общество с капиталом в два миллиона рублей для сооружения на Тверской ул., близ Страстного монастыря, дворца спорта с искусственным ледовым катком, площадью в 45 кв. саж. Тут же будут гимнастические залы, физико-терапевтическая и гидроэлектрическая лечебница, сандеровский институт и пр. "

"Русский Голос", Харбин, 14 сентября 1921 года. Речь Нансена.

"Женева, 9, IХ. (Рейтер). Нансен обратился к членам совета лиги наций с горячей речью, призывающей всех державы оказать помощь России без промедления, так как в противном случае последней угрожает неминуемая гибель. Речь его покрыта была громом аплодисментов. Отчет Нансена о положении, создавшемся в голодающ. районах, произвел на членов совета лиги ошеломляющее впечатление".

"Петербургская газета", 14 сентября (1 сентября) 1908 года. Холера в Петербурге. За день прибыло — 118 больных скончалось — 36.

"Быстрота, с которой идет рост холерных заболеваний, возбуждает вполне понятную тревогу во всех санитарно- врачебных органах городского управления. В такой прогрессии заболевания не наблюдаются ни в одном из больших городов…

Общее количество заболевших с умершими с первого дня объявления холеры достигает почти 350".

"Столичная молва", 14 сентября (1 сентября) 1908 года. Новый гараж.

"В сентябре заканчивается постройка трехэтажного гаража акционерного об-ва "П.Ильин", в Каретном ряду.

Гараж этот будет представлять из себя последнее слово строительной техники. В нем будет 6 въездов с контрольными пунктами для отметки въезда и выезда автомобилей.

Под зданием будет находиться резервуар с бензином, который по особым трубкам будет проведен во все этажи, для того чтобы избежать ручной разноски бензина. Каждый автомобиль имеет свое постоянное место.

Выезжая в гараж, автомобиль устанавливается на подъемную машину, которая доставляет его в соответствующий этаж".

"Сталинская трасса", орган управления пароходства Москва — Волга-канал, политотдела и бассейнового комитета профсоюза речников, 14 сентября 1952 года. Трудовой подарок съезду. И. Трахтенберг, механик теплохода М-82.

"Экипажи теплоходов Московского агентства, претворяя в жизнь обязательства, взятые в честь XIX съезда партии и в письме великому Сталину, строго соблюдать режим экономии горюче-смазочных материалов. В ходе социалистического соревнования многие коллективы добились значительных успехов.

Команда нашего теплохода М-82 в период навигации 1952 года сэкономила уже свыше 2 тонн дизельного топлива, а также больше количество машинного масла и других материалов.

Встав на стахановскую вахту в честь XIX съезда партии, коллектив теплохода с 10 сентября работает на сбереженном топливе и смазке. Это наш трудовой подарок съезду родной коммунистической партии".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
