Заложили динамит, и полетела в воздух вместе с пнями и картошка рабочих… — писала газета Рабочая Москва 12 сентября 1922 года

3:30
Общество

"Новое время", 12 сентября (30 августа) 1912 года. Автомобилизм.

Газетные архивы 12 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 12 сентября

"29 августа в 6 час. утра у Московской заставы состоялся старт автомобилей, совершающих огромное путешествие от Петербурга до Сан-Себастьяна (Испания). 3500 верст на автомобиле теперь никого уже больше не удивляет и участник пробега собирались к Московской заставе как будто на двадцатипятиверстный пробег. Из Петербурга стартовало три автомобиля. Первым в 6 ч. 5 мин. отправился в путь автомобиль Русско-Балтийского завода; на руле А. П.Нагель и с ним пять пассажиров… Вторым пошел изящный, темно-синий "Металлуржик" с гг. Ашовым и Торнтоном, всего 7 человек. Третьим г. Овсянников на английском "Воксхоле" с тремя пассажирами…"

"Русское Слово", 12 сентября (30 августа) 1912 года. Сказка жизни.

"Ст. "Тайга", сибирск. ж. д., 29, VIII. В угольном ящике одного из вагонов пассажирского поезда обнаружен безбилетный пассажир, назвавшийся Дмитриенко. По его словам, он выдержал на аттестат зрелости и из Владикавказа ехал в угольном ящике в Томск для поступления в технологический институт…

Пассажиры собрали между собой 27 рублей и вручили их Дмитриенко".

"Рабочая Москва", 12 сентября 1922 года. Картошка в воздухе.

"Решили рабочие фабрики "Саксе" посадить картофель. Нашли землю, хоть и с пнями, но ничего, картофель вырастет. Посадили, стали ждать.

И дождались! Администрация вздумала пни корчевать — заложили динамит, и полетела в воздух вместе с пнями и картошка рабочих.

"По крайней мере, не придется рыть ее рабочим", — так наверно рассуждает администрация, которая, как говорят, довольна.

Но рабочие и комячейка недовольны".

"Крестьянская газета", №84, 12 сентября 1930 года. Травить негодное, учиться у хорошего. Опыт работы рабочих производственных трибуналов. Исидор Шток.

"На 16-м партийном съезде т. Сталин говорил: "Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дела славы, в дело доблести и геройства".

Чтобы в некоторых крупных городах рабочие создали свои производственно-революционные трибуналы. Эти трибуналы борются за пятилетку в четыре года, за выполнение промфинпланов, за повышение производительности труда, об'являют решительную борьбу со всеми прогульщиками, рвачами и лодырями, подтягивают отстающих, требуют от рабочих и заводской администрации взять большевистские темпы в работе…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Старые газеты", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
