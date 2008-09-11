Товарищи пенсионеры! Посильным трудом поможем совхозам убрать картофель!.. — писала газета Серп и Молот 11 сентября 1962 года

"Московский Листок", 11 сентября (29 августа) 1902 года. Освящение храма в Даниловском монастыре.

Газетные архивы 11 сентября

"Вчера в Даниловском монастыре было совершено освящение храма в честь преподобного Даниила Столпника, сооруженного в память 250-летия открытия мощей св. благоверного князя Даниила…

Ко дню освящения одной благотворительницей были пожертвованы драгоценные серебряные вызолоченные сосуды, напрестольные Крест и Евангелие"

"Русское Слово", 11 сентября (29 августа) 1908 года. Провинция.

"Из Саратова. Директора местных средне-учебных заведений предложили родителям обратить внимание на выбор книг для домашнего чтения их детей. Мотивируя это предложение тем, что среди учащихся находится в обращении много книг предосудительного содержания".

"Вечерняя Москва", 11 сентября 1932 года.

"Сегодня в 12 часов дня нами получена "молния":

"Из Ярославля Москву выехала колонна составе 10 трехосных автомобилей грузоподъемностью 8 тонн каждая. Сверхмощные машины построены Ярославском автомобильном заводе".

В последнюю минуту нам сообщили по телефону, что сегодня в 2 часа дня машины будут в Москве. Навстречу колонне ярославских машин выезжают представители ВАТО и Центрального совета Автодора".

"Серп и молот", Клин, Московская область. 11 сентября 1962 года. К Вам слово, пенсионеры комбината!

"В сельском хозяйстве наступила ответственная и горячая пора — уборка картофеля. При неблагоприятных погодных условиях этого года уборка картофеля приобретает самый срочный характер и требует участия не только работников совхозов и колхозов, но и всех горожан, Ведь каждый из нас заинтересован в том, чтобы в магазинах торга зимой было достаточно доброкачественного картофеля.

Совет пенсионеров Клинского комбината искусственного волокна обращается ко всем пенсионерам комбината, которым позволяет их здоровье, принять самое деятельное участие — оказать помощь в уборке картофеля подшефному комбинату совхозам "Дружба" и "Динамо".

При домоуправлениях комбината организуются бригады по уборке урожая в этих совхозах.

Товарищи пенсионеры! Посильным трудом поможем совхозам убрать картофель!

Совет пенсионеров комбината"

