Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
Гурийская капуста со свеклой: закуска, без которой не садятся за стол в горах
Политическая бомба из Конгресса: почему под угрозой оказалась вся стратегия помощи Киеву

Товарищи пенсионеры! Посильным трудом поможем совхозам убрать картофель!.. — писала газета Серп и Молот 11 сентября 1962 года

2:57
Общество

"Московский Листок", 11 сентября (29 августа) 1902 года. Освящение храма в Даниловском монастыре.

Газетные архивы 11 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 11 сентября

"Вчера в Даниловском монастыре было совершено освящение храма в честь преподобного Даниила Столпника, сооруженного в память 250-летия открытия мощей св. благоверного князя Даниила…

Ко дню освящения одной благотворительницей были пожертвованы драгоценные серебряные вызолоченные сосуды, напрестольные Крест и Евангелие"

"Русское Слово", 11 сентября (29 августа) 1908 года. Провинция.

"Из Саратова. Директора местных средне-учебных заведений предложили родителям обратить внимание на выбор книг для домашнего чтения их детей. Мотивируя это предложение тем, что среди учащихся находится в обращении много книг предосудительного содержания".

"Вечерняя Москва", 11 сентября 1932 года.

"Сегодня в 12 часов дня нами получена "молния":

"Из Ярославля Москву выехала колонна составе 10 трехосных автомобилей грузоподъемностью 8 тонн каждая. Сверхмощные машины построены Ярославском автомобильном заводе".

В последнюю минуту нам сообщили по телефону, что сегодня в 2 часа дня машины будут в Москве. Навстречу колонне ярославских машин выезжают представители ВАТО и Центрального совета Автодора".

"Серп и молот", Клин, Московская область. 11 сентября 1962 года. К Вам слово, пенсионеры комбината!

"В сельском хозяйстве наступила ответственная и горячая пора — уборка картофеля. При неблагоприятных погодных условиях этого года уборка картофеля приобретает самый срочный характер и требует участия не только работников совхозов и колхозов, но и всех горожан, Ведь каждый из нас заинтересован в том, чтобы в магазинах торга зимой было достаточно доброкачественного картофеля.

Совет пенсионеров Клинского комбината искусственного волокна обращается ко всем пенсионерам комбината, которым позволяет их здоровье, принять самое деятельное участие — оказать помощь в уборке картофеля подшефному комбинату совхозам "Дружба" и "Динамо".

При домоуправлениях комбината организуются бригады по уборке урожая в этих совхозах.

Товарищи пенсионеры! Посильным трудом поможем совхозам убрать картофель!

Совет пенсионеров комбината"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Гурийская капуста со свеклой: закуска, без которой не садятся за стол в горах
Политическая бомба из Конгресса: почему под угрозой оказалась вся стратегия помощи Киеву
40 лет спустя: почему Марат Башаров не простил отца даже после его смерти
Спасение в одной дозе: что поможет коалам выжить в Австралии
Антиоксиданты в утреннем уходе: что говорят исследования и косметологи
Китайские бренды идут в наступление: хватит ли у Лады сил держать удар
Не испортить урожай: простые правила сбора и хранения помидоров, которые сохранят вкус
Не упустите выгоду: как найти билеты в 2 раза дешевле — советы эксперта
Фастфуд победил недоедание: теперь детей по всему миру накрывает эпидемия ожирения
Забудьте о спортзале: этот домашний комплекс из 6 упражнений сотворит чудо с вашим прессом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.