Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом

Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года

4:12
Общество

"Биржевые новости", 10 сентября (28 августа) 1901 года. Задержание рыбы.

Газетные архивы 10 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 10 сентября

"За последние годы прусские власти предприняли ряд мер к размножению рыбы в части р. Вислы, принадлежащей Пруссии. Не довольствуясь разведением рыбы, прусские власти пожелали сохранить ее в пределах своей страны и с этой целью протянули, по словам "Варшавского Курьера", на всю ширину реки на границе ниже Цехоцинка густую сеть, которая не пускает рыбу "за границу". При проходе судов сеть раздвигается…"

"Русское Слово", 10 сентября (28 августа) 1907 года. Семейная драма.

"Смоленск, 27, VIII. 22-го июля было раскрыто покушение на отравление семьи фабриканта Будникова посредством примеси к обеду синильной кислоты. По подозрению были арестованы: кухарка, горничная, няня и другие лица, всего около 10-ти человек. Вчера Будников заявил прокурору, что сын его, реалист пятого класса, 16-ти лет, мучимый угрызениями совести, сознался, что покушение организовано им. Мальчик арестован. Ранее арестованные, кроме горничной, освобождены".

"Петербургская газета", 10 сентября (28 августа) 1908 года. В Петербурге холера.

"Установлено 15 холерных случаев, из них шесть закончились смертью… Сомнений больше уже нет, что в Петербурге — холера.

Городу надо готовится к колоссальным затратам. Работы будут вестись неусыпно и день и ночь, так как вчера было решено вступить в "боевой период".

Это решение состоялось при экстраординарной обстановке.

Городской голова Н. А. Резцов, получив тревожные известия и убедившись лично из объезда больниц, что тревога не напрасна, собрал особое санитарно-врачебное зседание".

"Правда", 10 сентября 1931 года. Первая в СССР мастерская по химическому восстановлению напильников.

"Ленинград, 9 сентября. (Наш корр.). На машиностроительном заводе им. Ленина пускается в ход первая в Советском союзе мастерская по химическому восстановлению напильников по способу инженера Иоффе и рабочего Сурикова. Располагая 15 рабочими, мастерская сможет выпускать 3500 тысяч дюймов восстановленных напильников. Это даст промышленности до 1 млн. руб. годовой экономии. В середине сентября завод открывает курсы подготовки мастеров и инструкторов по химическому восстановлению, так как в ближайшее время намечается постройка специального завода по восстановлению напильников".

"Правда", 10 сентября 1941 года. Американский корреспондент о настроениях в Германии.

"Нью-Йорк, 9 сентября. (ТАСС). Известные радиокомментаторы Рут и Лазарев, выступая по радио, заявили, что, по полученным ими сведениям, германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов. Корреспонденты утверждают, что среди многих казненных офицеров на Восточном фронте находился полковник фон Фабрициус. Фашистские главари скрывают эти казни, заявляя, что все эти лица были убит в боях.

Радиокомментаторы далее сообщили, что несколько германских генералов было смещено со своих постов. По крайне мере 10 видных германских промышленников, связанных с высокопоставленными военными кругами, были также арестованы".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.