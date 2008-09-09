Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года

"Биржевые новости", 10 сентября (28 августа) 1901 года. Задержание рыбы.

"За последние годы прусские власти предприняли ряд мер к размножению рыбы в части р. Вислы, принадлежащей Пруссии. Не довольствуясь разведением рыбы, прусские власти пожелали сохранить ее в пределах своей страны и с этой целью протянули, по словам "Варшавского Курьера", на всю ширину реки на границе ниже Цехоцинка густую сеть, которая не пускает рыбу "за границу". При проходе судов сеть раздвигается…"

"Русское Слово", 10 сентября (28 августа) 1907 года. Семейная драма.

"Смоленск, 27, VIII. 22-го июля было раскрыто покушение на отравление семьи фабриканта Будникова посредством примеси к обеду синильной кислоты. По подозрению были арестованы: кухарка, горничная, няня и другие лица, всего около 10-ти человек. Вчера Будников заявил прокурору, что сын его, реалист пятого класса, 16-ти лет, мучимый угрызениями совести, сознался, что покушение организовано им. Мальчик арестован. Ранее арестованные, кроме горничной, освобождены".

"Петербургская газета", 10 сентября (28 августа) 1908 года. В Петербурге холера.

"Установлено 15 холерных случаев, из них шесть закончились смертью… Сомнений больше уже нет, что в Петербурге — холера.

Городу надо готовится к колоссальным затратам. Работы будут вестись неусыпно и день и ночь, так как вчера было решено вступить в "боевой период".

Это решение состоялось при экстраординарной обстановке.

Городской голова Н. А. Резцов, получив тревожные известия и убедившись лично из объезда больниц, что тревога не напрасна, собрал особое санитарно-врачебное зседание".

"Правда", 10 сентября 1931 года. Первая в СССР мастерская по химическому восстановлению напильников.

"Ленинград, 9 сентября. (Наш корр.). На машиностроительном заводе им. Ленина пускается в ход первая в Советском союзе мастерская по химическому восстановлению напильников по способу инженера Иоффе и рабочего Сурикова. Располагая 15 рабочими, мастерская сможет выпускать 3500 тысяч дюймов восстановленных напильников. Это даст промышленности до 1 млн. руб. годовой экономии. В середине сентября завод открывает курсы подготовки мастеров и инструкторов по химическому восстановлению, так как в ближайшее время намечается постройка специального завода по восстановлению напильников".

"Правда", 10 сентября 1941 года. Американский корреспондент о настроениях в Германии.

"Нью-Йорк, 9 сентября. (ТАСС). Известные радиокомментаторы Рут и Лазарев, выступая по радио, заявили, что, по полученным ими сведениям, германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов. Корреспонденты утверждают, что среди многих казненных офицеров на Восточном фронте находился полковник фон Фабрициус. Фашистские главари скрывают эти казни, заявляя, что все эти лица были убит в боях.

Радиокомментаторы далее сообщили, что несколько германских генералов было смещено со своих постов. По крайне мере 10 видных германских промышленников, связанных с высокопоставленными военными кругами, были также арестованы".

