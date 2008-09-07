Свое самозванство крестьянин объяснил желанием на казенный счет доехать до острова Борнео… — писала газета Московский Листок 7 сентября 1902 года

5:41 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русское Слово", 7 сентября (25 августа) 1901 года. Зоологический сад.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 7 сентября

"На тысячу рублей пожертвованных гг. Н. и М. К.Ушковыми 17-го августа доставлены в наш Зоологический сад следующие животные: 1 тигр бенгальский самец. 2 севраля, или кустарниковых кошки, из южной Африки, 1 абиссинский павиан, 1 мангуст, 1 виверра, 1 цепохвостик, 25 китайских черепах, 2 броненосца".

"Московский Листок", 7 сентября (25 августа) 1902 года.

"Недавно во всех газетах сообщалось о задержанном в Кронштадте "индейце". Доставленный в Петербург "индеец" говорил на неведомом никому языке. В настоящее время "индеец" открыл свое происхождение околоточному надзирателю, явившемуся к нему для получения дополнительных сведений. Он прямо заявил ему по-русски: "Нет уж, довольно: надоело шляться по тюрьмам… Поеду в деревню". Тут же он сообщил, что в действительности он крестьянин Костромской губернии Александр Платонов Цветков; свое самозванство он объяснил желанием на казенный счет доехать до острова Борнео. Этот авантюрист умеет говорить на нескольких языках — на английском, дагомейском и малайском".

"Биржевые новости", 7 сентября (25 августа) 1908 года.

"Благочинный Коневского Рождественского монастыря иеромонах Митрофан за спасение погибавших в Ладожском озере 16-ти послушников и богомольцев и за неоднократное оказание помощи погибавшим в озере и ранее последнего случая, Всемилостивейшее награжден золотой медалью с надписью "за спасение погибавших" для ношения на груди на Владимирской ленте".

"Рупор", Харбин, 7 сентября 1931 года. Горький затмил Мейерхольда.

"Берлин, 2 (С.П.). Из Москвы сообщают, что там закатывается звезда известного режиссера и драматурга Мейерхольда.

Передают, что Мейерхольд не поладил с всесильным теперь в области искусства Горьким и Карлом Радеком.

Все бывшие до сих пор в фаворе пьесы и постановки Мейерхольда снимаются с репертуара.

Также в опалу попали и все артисты и писатели, поддерживающие Мейерхольда".

"Последние Новости", Париж, 7 сентября 1932 года. Массовые аресты в Москве.

"Лондон, 6 сентября. "Дэйли телеграф" сообщает, что в советской России в последние дни арестованы тысячи частных торговцев. В одной Москве люди арестовываются сотнями. Всем им вменяется в вину "спекуляция".

В первый же день после декрета было арестовано до полутора тысяч человек.

Правительство рассчитывало, что новые декреты вызовут падение цен на съестные припасы. В действительности цены поднялись. Отсюда и возникла необходимость ужарить по "спекулянтам"".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк ,7 сентября 1932 года. Бегство из СССР.

"Гельсингфорс. Финские пограничники в Лапландии спасли профессора Чернавина, его жену и сына, бежавших из СССР. Все трое бежали из сов. концентрационного лагеря. Жена и сын ослабли и не смогли продолжать путь.

Сам он, оставив их в лесу, продолжал путь и добрался до границы. По его указаниям финские пограничники отправились на поиски и нашли жену и сына Чернявина. Они совершенно изнемогали от истощения, голода и холода. У обоих кровь струилась ручьями из ран на ногах…

Проф. Чернявин рассказал пограничникам, что он долгие годы работал в рыбных научных экспедициях на севере России. За какой-то незначительный проступок он был сослан на два года в конц-лагерь на берегу Белого моря. С ним была сослана его семья. Не будучи в силах выносить режим конц-лагеря, он бежал, и, несмотря на трудности, добрался до границ Финляндии…"

"Правда", 7 сентября 1961 года. США возобновляют испытания ядерного оружия.

"Вашингтон, 6 сентября. (ТАСС). Вчера вечером американское правительство официально объявило о своем решении возобновить испытания ядерного оружия. В опубликованном Белым домом заявлении указывается, что испытания будут проводиться "в лабораторных условиях и под землей". Они начнутся в этом месяце.

Сообщая об этом решении, президент Кеннеди утверждает, будто бы правительство США делало все, чтобы "положить конец" ядерным испытаниям. Но это утверждение противоречит общеизвестным фактам. Проводя политику, направленную на обострение международной напряженности, западные державы, и в первую очередь Соединенные Штаты, всячески срывали достижение соглашения о полном запрещении испытаний и применения ядерного оружия ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.