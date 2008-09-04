Дикое желание быть арестованной побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину… — писала газета Новое время 5 сентября 1907 года

"Русское Слово", 5 сентября (23 августа) 1906 года. Громкое дело.

"На 6-ое сентября в московском окружном суде назначено к слушанию большое дело о шайке "международных" воров, проживавших одно время в Петровском парке на большую ногу — они занимали огромную дачу, имели свой выезд, задавали пиры и по временам отправлялись "на работу"; обкрадывали магазины и вообще большие торговые фирмы…"

"Русское Слово", 5 сентября (23 августа) 1906 года. Объявление.

"Пожертвования на нужды арестованных деньгами, платьем, обувью, чаем, сахаром, табаком принимаются в конторе газет "Новый Путь" ("Свободная Жизнь") уг. Кузнецкого Моста и Неглинного пр. д. купеческого общества, и в городском комитете конституционно-демократической партии (Средняя Кисловка, лечебница д-ра Кишкина)".

"Новое время", 5 сентября (23 августа) 1907 года. События дня.

"Дикое желание быть арестованной, как она сама в этом призналась, побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину Энгра "Месса в Сикстинской капелле" и выколоть глаза изображению папы и трех кардиналов. Как бы у нее не нашлось подражателей".

"Рупор", 5 сентября 1931 года. Европу разделят СССР и САСШ.

"Берлин, 2 (С.П.) "Для будущей мировой войны — полем сражения будет служить Германия. Война разразится между капитализмом, о главе с Америкой и коммунизмом, во главе с СССР. Результаты войны будут ужасны для Зап. Европы. 10 богатейших государств будут разрушены и миллионы людей будут принесены в жертву Молоху".Вот вкратце предсказания знаменитого английского ученого Бертрана Русселя, который предсказал и минувшую мировую войну…"…Я не думаю, чтобы будущая война совершенно уничтожила цивилизацию и установила на земле эпоху варваризма. Я полагаю, что цивилизация сохранится в Америке и на Д. Востоке.В Европе цивилизация будет разрушена временно, но затем будет восстановлена под покровительством САСШ…"

"Вечерняя Москва", 5 сентября 1932 года. Из писем в редакцию. Доказательств не нужно.

"В связи с выделением "детских" трамвайных вагонов вношу предложение, по своей очевидной целесообразности не требующее особых доказательств, а именно: Трамвайный трест должен разрешить проезд в детских вагонах беременным женщинам, имеющим справку консультации или амбулатории".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 5 сентября 1932 года. О новых смертных приговорах в СССР.

"Москва. — За три дня в СССР приговорены к расстрелу еще 20 крестьян и ж. д. служащих и расстреляно 50. 7 ж. д. служащих приговорены к казни в Харькове за кражу со складов грузов на 100 000 рублей, один крестьянин в Ново-Сибирске за кражу зерна. В Мурманске разбиралось дело 53 ж. д. служащих, обвинявшихся в кражах, и 4 из них приговорены к расстрелу. 8 человек приговорены к расстрелу в других пунктах".

"Правда", 5 сентября 1951 года. Высылка из Польши английского шпиона.

"Варшава, 2 сентября. (ТАСС). 1 сентября министр иностранных дел Польской Республики Скшешевский принял английского посла в Варшаве Бэйтмэна и потребовал, чтобы третий секретарь английского посольства в Варшаве Мэссей покинул Польшу в течение трех дней. На недавнем процессе по делу руководителей шпионско-диверсионной организации, действовавшей в Войске польском, было установлено, что Мэйссей занимался сбором и передачей шпионских сведений из Польши в Англию через дипломатические каналы…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.