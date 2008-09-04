Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар по амбициям Сафонова: переход в ПСЖ обернулся молчанием — что происходит с вратарем
Органайзеры-спасители: гениальные решения для хранения вещей в малогабаритной квартире
Раскрыто будущее Крида после скандального выступления — стоит ли певцу бояться за гонорары
32-й эпизод страсти Килауэа: вулкан взбудоражил Гавайи зрелищным столбом
Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом
Не защитите сад осенью — весной рискуете потерять все плодовые деревья и молодые саженцы
Промедление сегодня — диагноз завтра: опасная привычка миллионов превращает болезни в смертельные
Паспорт российский, а душа китайская: как новые правила меняют автопром
Пушистый друг больше не приходит в кровать: 5 признаков того, что питомец вас разлюбил

Дикое желание быть арестованной побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину… — писала газета Новое время 5 сентября 1907 года

4:37
Общество

"Русское Слово", 5 сентября (23 августа) 1906 года. Громкое дело.

Газетные архивы 5 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 5 сентября

"На 6-ое сентября в московском окружном суде назначено к слушанию большое дело о шайке "международных" воров, проживавших одно время в Петровском парке на большую ногу — они занимали огромную дачу, имели свой выезд, задавали пиры и по временам отправлялись "на работу"; обкрадывали магазины и вообще большие торговые фирмы…"

"Русское Слово", 5 сентября (23 августа) 1906 года. Объявление.

"Пожертвования на нужды арестованных деньгами, платьем, обувью, чаем, сахаром, табаком принимаются в конторе газет "Новый Путь" ("Свободная Жизнь") уг. Кузнецкого Моста и Неглинного пр. д. купеческого общества, и в городском комитете конституционно-демократической партии (Средняя Кисловка, лечебница д-ра Кишкина)".

"Новое время", 5 сентября (23 августа) 1907 года. События дня.

"Дикое желание быть арестованной, как она сама в этом призналась, побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину Энгра "Месса в Сикстинской капелле" и выколоть глаза изображению папы и трех кардиналов. Как бы у нее не нашлось подражателей".

"Рупор", 5 сентября 1931 года. Европу разделят СССР и САСШ.

"Берлин, 2 (С.П.) "Для будущей мировой войны — полем сражения будет служить Германия. Война разразится между капитализмом, о главе с Америкой и коммунизмом, во главе с СССР. Результаты войны будут ужасны для Зап. Европы. 10 богатейших государств будут разрушены и миллионы людей будут принесены в жертву Молоху".Вот вкратце предсказания знаменитого английского ученого Бертрана Русселя, который предсказал и минувшую мировую войну…"…Я не думаю, чтобы будущая война совершенно уничтожила цивилизацию и установила на земле эпоху варваризма. Я полагаю, что цивилизация сохранится в Америке и на Д. Востоке.В Европе цивилизация будет разрушена временно, но затем будет восстановлена под покровительством САСШ…"

"Вечерняя Москва", 5 сентября 1932 года. Из писем в редакцию. Доказательств не нужно.

"В связи с выделением "детских" трамвайных вагонов вношу предложение, по своей очевидной целесообразности не требующее особых доказательств, а именно: Трамвайный трест должен разрешить проезд в детских вагонах беременным женщинам, имеющим справку консультации или амбулатории".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк, 5 сентября 1932 года. О новых смертных приговорах в СССР.

"Москва. — За три дня в СССР приговорены к расстрелу еще 20 крестьян и ж. д. служащих и расстреляно 50. 7 ж. д. служащих приговорены к казни в Харькове за кражу со складов грузов на 100 000 рублей, один крестьянин в Ново-Сибирске за кражу зерна. В Мурманске разбиралось дело 53 ж. д. служащих, обвинявшихся в кражах, и 4 из них приговорены к расстрелу. 8 человек приговорены к расстрелу в других пунктах".

"Правда", 5 сентября 1951 года. Высылка из Польши английского шпиона.

"Варшава, 2 сентября. (ТАСС). 1 сентября министр иностранных дел Польской Республики Скшешевский принял английского посла в Варшаве Бэйтмэна и потребовал, чтобы третий секретарь английского посольства в Варшаве Мэссей покинул Польшу в течение трех дней. На недавнем процессе по делу руководителей шпионско-диверсионной организации, действовавшей в Войске польском, было установлено, что Мэйссей занимался сбором и передачей шпионских сведений из Польши в Англию через дипломатические каналы…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат
Гениальное использование картофельных очисток: чистая духовка обеспечена
Правила использования кератиновых масок, чтобы волосы не пострадали
На грани фантастики: аэропорт Дубая меняет правила пассажирского досмотра
Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028
Пять книг о кишечнике, которые объяснят, какие продукты бодрят, а какие крадут силы
Если не знать этих секретов, кабачки в банках быстро потеряют вкус и хруст, превратившись кашу
Закулисные страсти: Татьяна Арнтгольц заговорила о минусах брака с коллегой Марком Богатырёвым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.