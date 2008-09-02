Деятельность клубов в области карточной игры будет не только ограничена, но и подвержена постоянному контролю… — писала газета Русское Слово 3 сентября 1901 года

"Русское Слово", 3 сентября (21 августа) 1901 года. Телефон (от наших корреспондентов). Петербург.

"В подлежащих сферах разрабатывается проект нормального устава для клубов. По новому уставу, деятельность клубов в области карточной игры будет не только ограничена, но и подвержена постоянному контролю. В остальном устав носит мало изменений.

— В балете, по словам "Н.В.", волнуются танцовщицы, встревоженные слухами о новой реформе: хотят удлинить туники, что при акробатизме нынешних танцев представляется рискованным.

— Философский факультет Геттингенского университета удостоил ученой степени доктора (magna cum laude) нашу соотечественницу (из гор. Симбирска) Н. Н.Гернет, избравшую своей специальностью чистую математику. Г-жа Гернет окончила в 1898 г. с.-петербургские высшие женские курсы по математическому отделению и затем в течение трех лет работала в Геттингене под руководством профессоров Клейна и Хильберта".

"Русское Слово", №193, 3 сентября (21 августа) 1908 года. Судебная хроника. Мировой суд. Мошенническая изобретательность.

"Вчера в камере мирового судьи Лубянского участка слушалось дело о нашумевшей в свое время "цампе". "Цампа" — сильно разрекламировавшееся неким изобретательным предпринимателем универсальное средство для приманки рыбы. В свое время мы разоблачили этого предпринимателя, огласив результаты исследования "цампы", произведенного смотрителем рыболовства 3-го участка бассейна р. Волги. г. Самойловичем. Делу был дан законный ход, и к ответу в суд оказался приглашенным клинский мещанин Бацелея Мовшев Окунь. На суде обвинение основано было на данных химического анализа "цампы", произведенного во врачебном управлении и гидрохимической лаборатории казенного Никольского завода и биологических опытах, произведенных заведующим последним заводом А. А. Лебединцевым. Любопытное это дело кончилось для изобретательного Окуня неблагополучно. Мировой судья приговорил его к 1 ½ месячному тюремному заключению и уплате 25-ти рублей в пользу врачебного управления за произведенный им анализ пресловутой "цампы".

"Правда", 3 сентября 1931 года. Иностранные специалисты Днепростроя включаются в социалистические методы труда.

"Кичкас, 2 сентября. (ТАСС). На Днепрострое состоялось объединенное техническое совещание ИТР совместно с иностранными специалистами.

Иностранный специалист Мюллер-Гаута заявил, что речь тов. Сталина на совещании хозяйственников произвела на иностранных специалистов колоссальное впечатление. Немецкий инженер Эйнштейн предложил немедленно осуществить идею о деловом контакте. Он указал, что нужно организовать для русских специалистов курсы немецкого языка и для иностранных — русского. В ответ на обращение американских рабочих и специалистов Сталинградского тракторного завода совещание постановило включиться в социалистические методы труда русских рабочих и ИТР. Совещание выделило комиссию из 5 человек, в которую вошли 4 иностранных специалиста, для составления ответа сталинградцам и проработки проекта социалистического договора".

"Правда Востока", №175 (6787), 3 сентября 1945 года. Всенародное ликование.

"Радио передало радостную и волнующую весть. Япония подписала акт капитуляции. Наступил долгожданный мир во всем мире. Десятки тысяч жителей столицы Узбекистана, затаив дыхание, слушали у репродукторов на улицах и площадях города выступление Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина. Каждый, кто слушал речь вождя, испытывал чувство гордости за нашу доблестную Красную Армию, которая не раз била самураев и теперь вместе с союзными армиями заставила японцев сложить оружие. Товарищ Сталин поздравил своих соотечественников и соотечественниц, нашу героическую Красную Армию и армии союзников с великой победой. Радостью переполнились сердца советских граждан в эту волнующую минуту. Народ был охвачен чувством благодарности великому полководцу Генералиссимусу Советского Союза товарищу Сталину — организатору наших побед. Долго не расходились толпы людей на улицах, обсуждая историческое событие — победоносное окончание войны всем мире".

