Очень выгодное занятие варить мыло моим рациональным способом… — писала газета Русское Слово 2 сентября 1908 года

4:42
Общество

"Русское Слово", 2 сентября (20 августа) 1901 года. Учреждение центрального адресного стола пьяных.

Газетные архивы 2 сентября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 2 сентября

"При управлении г. московского обер-полицмейстера учреждается центральный адресный стол задерживаемых в пьяном виде. Существующие в настоящее время адресные столы пьяных при участках с учреждением центрального адресного стола будут иметь у себя листки лишь на пьяных своего участка. На обязанности центрального адресного стола будет лежать выдача справок участковым управлениям о судимости за пьянство".

"Русский голос", 2 сентября (20 августа) 1906 года. Московский дневник. Увольнение городовых.

"Вчера, по приказу градоначальника, уволен целый ряд городовых Сретенской Пресненской, Тверской, Рогожской, Городской, Яузской и Арбатской частей за "неблагонадежность", пьянство и неисполнение приказаний начальства".

"Русское Слово", №192, 2 сентября (20 августа) 1908 года. Государственный контроль.

"Наш государственный контроль — учреждение весьма скромное и наименее заметное. Заурядный обыватель едва ли знает, что государственный контролер есть министр, и причем министр с весьма широкой компетенцией. О министре финансов все знают, что это — сановник весьма властный и весьма влиятельный. О казенной палате и о казначействе знают все грамотные люди. А о существовании контрольной палаты из рядовых обывателей осведомлены, по всей вероятности, одни подрядчики…"

"Русское Слово", №192, 2 сентября (20 августа) 1908 года. Объявление.

"Очень выгодное занятие варить мыло моим рациональным способом. Заработок от 1 до 10 р. в день на одного человека. Научаю заочно и на практике в самое короткое время и за умеренную плату. От множества учеников получал благодарности и награды и впредь надеюсь получать. Имейте в виду, что заочно можно научиться только у того мыловара, который учит мыловарению и на практике…"

"Звезда Востока", 2 сентября 1931 года. Ростов — Сухум на шлюпках.

"Сухум, 1. (ЗТА). В Сухум прибыли из Ростова-на-Дону две гребные шлюпки с 28 членами ростовского спортобщества "Динамо". Цель пробега — популяризация идеи сдачи норм на значок "Готов к труду и обороне". Динамовцы прошли весь путь в 1 025 клм. из Ростова до Сухум за 22 дня с однодневной остановкой в Новороссийске".

"Вечерняя Москва", 2 сентября 1932 года. Отовсюду.

"В Белом доме в Вашингтоне на днях установлен специальный радиоаппарат, связанный с местным полицейским управлением. Аппарат установлен по ходатайству агентов секретной полиции, день и ночь дежурящих в президентском дворце. Оказывается, во время последних "беспорядков", т.-е. расстрела ветеранов, "работа" агентов сильно пострадала от отсутствия правильной и своевременной информации из полицейского штаба. Агенты надеются, что с помощью радиосвязи их "работа" по расправе над демонстрантами улучшится".

"Правда", 2 сентября 1951 года. Новое нарушение американским самолетом нейтральной зоны Кэсона.

"Пекин, 1 сентября. (ТАСС). Как сообщает корреспондент агентства Синьхуа из Кэсона, в 00 ч. 30 м. 1 сентября американский самолет вторгся в нейтральную зону Кэсона и сбросил две бомбы над резиденцией генерала Нам Ира в Пинкодоне. Бомбы упали примерно в 500 — 600 метрах от резиденции генерала Нам Ира. Делегация корейской Народной армии и китайских добровольцев уже уведомила другую сторону о том, чтобы она прислала своих представителей для расследования на месте".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
